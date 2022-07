Knock at the Cabin: l'horror di M. Night Shyamalan è basato sul romanzo di Paul Tremblay

Dopo tanto mistero sull'origine della storia alla base del nuovo film di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, scopriamo che la pellicola si ispira al romanzo di Paul Tremblay La casa alla fine del mondo.

Il regista M. Night Shyamalan a lavoro sul set del film The Last Airbender

La conferma arriva da parte dello stesso Paul Tremblay. Intervistato da CNBC, lo scrittore ha specificato che il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, sarà basato sul suo romanzo del 2018 intitolato The Cabin at End of the World. Il romanzo ha fruttato a Tremblay il suo second Bram Stoker Award r il suo primo Locus Award per il miglior romanzo horror Best Horror Novel.

Il romanzo è incentrato su una famiglia di tre membri la cui vacanza in una capanna isolata viene orribilmente interrotta dall'arrivo di alcuni estranei che li fanno prigionieri. Gli estranei dicono alla famiglia che uno di loro deve essere ucciso dagli altri per fermare l'imminente fine del mondo.

Anche se non è stato coinvolto nella scrittura della sceneggiatura, Paul Tremblay ha rivelato di aver agito come consulente di Shyamalan fornendogli risposte ai suoi quesiti sul romanzo:

"Abbiamo discusso del libro e ho risposto a un sacco di sue domande sul personaggio e sulla storia, sul perché ho fatto quello che ho fatto. Non posso parlare del suo processo di sceneggiatura. Ho potuto visitare il set e guardare lui e la troupe all'opera per due giorni. Sono rimasto colpito dall'atmosfera creativa che ha generato".

Old: Come scorre il tempo nel cinema di M. Night Shyamalan

Il pluripremiato scrittore horror ha anche commentato l'impegno del cast nei confronti dei personaggi, che lo ha molto impreessionato durante la sua visita sul set:

"Gli attori erano completamente dedicati, coinvolti ed emotivamente collegati alla storia e incarnavano lo spirito dei personaggi da quello che ho potuto vedere. Tra una ripresa e l'altra, mi hanno fatto domande ponderate sul libro e sono stati oltremodo generosi con il loro tempo e la loro attenzione. Parlare con loro è stata una delle mie parti preferite della visita sul set".

Knock at the Cabin, scritto e diretto da M. Night Shyamalan, vede protagonisti Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff e Ben Aldridge. Il film uscirà nelle sale nel 2023.