Cena con Delitto - Knives Out, chi nel cast sarebbe il complice ideale per seppellire un cadavere? Scopriamo le risposte del regista e degli attori.

Cena con Delitto - Knives Out ha davvero un cast stellare, ma chi di loro sarebbe il complice perfetto per seppellire un cadavere? Rian Johnson e gli attori del film riflettono sulla domanda postagli da Rotten Tomatoes, e spiegano perché sceglierebbero proprio quella persona.

I primi a essere chiamati a rispondere sono Ana De Armas, interprete di Marta Cabrera, l'infermiera del capofamiglia di Casa Thrombey, Harlan (Christopher Plummer), e Chris Evans a.k.a. Ransom Drysdale Thrombey, la pecora nera della famiglia.

Inizialmente, Chris sembrerebbe voler far tutto da solo, mentre Ana vorrebbe l'aiuto di uno degli uomini del cast, "Ho bisogno di braccia forti!". Ma poi etrambi sembrano concordare su un nome in particolare: Daniel Craig.

L'interprete del Detective Benoit Blanc, dal canto suo, si affiderebbe all'aiuto di Jamie Lee Curtis - "Mmh, mi fido di Jamie!" , proprio come il regista della pellicola, Rian Johnson: "Jamie Lee Curtis, senza esitazione. Stai scherzando? È la persona più competente sulla faccia della terra. Ed è meglio di una cassaforte: potresti dirle qualsiasi cosa, non l'andrebbe mai a raccontare a nessuno. Mi fiderei davvero di lei". La Curtis, sentendosi chiamata in causa dal primo, risponde che "Saprei dove seppellirlo, però non lo so, dipende da quanto è pesante il corpo...".

E sia Daniel Craig, che Jamie Lee Curtis, vengono poi nominati anche da Don Johnson - il marito del personaggio interpretato dalla Curtis nel film, genero di Harlan e padre di Ransom - che prima confessa di fidarsi solo di se stesso, e che quindi lo farebbe da solo. Poi si concede non uno, ma ben tre partner per il crimine: "Daniel se volessi divertirmi, Jamie se volessi qualcun (altro) di spassoso, se volessi fare una bella impressione su qualcuno, invece, probabilmente direi Ana!"

Tocca poi ai più giovani del cast, i nipoti di Harlan: Jaden Martell, interprete di Jacob Thrombey, figlio di Walt (Michael Shannon), che chiamerebbe Katherine ad aiutarlo, anche se la cosa non lo entusiasma troppo, poichè gli sembrerebbe "parecchio scortese chiamare e dire 'Ehi Kat, mi aiuti con un cadavere?'"; e Katherine Langford, Meg nel film, la figlia di Joni (Toni Collette), che ricorrebbe all'aiuto di Rian Johnson... "Beh, lui ha scritto un whudunnit, e mi sembra parecchio intelligente!"

Il film, di cui abbiamo parlato nella recensione di Cena con delitto - Knives out è stato il film di chiusura del Torino Film Festival, ed è nelle sale italiane dal 5 dicembre.