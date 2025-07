Knives Out 3: Daniel Craig e Josh O'Connor nella nuova immagine del sequel in arrivo su Netflix

Nuovo sguardo al personaggio di Benoit Blanc interpretato da Craig in questo terzo e ultimo capitolo della saga insieme alla new entry della storia

Il terzo film di Rian Johnson del franchise giallo con protagonista Benoit Blanc, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà presentato in anteprima internazionale come film d'apertura del 69° BFI London Film Festival.

La proiezione avrà luogo presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra, con anteprime simultanee in tutto il Regno Unito. Per l'occasione, Netflix ha diffuso in rete una nuova immagine del film che vede ritratti i personaggi di Daniel Craig e Josh O'Connor, quest'ultimo new entry del franchise.

Craig torna, infatti, a vestire i panni del famoso detective privato per quello che viene presentato come il suo caso più pericoloso fino ad ora, svelando un nuovo misterioso omicidio in un'ambientazione sconosciuta. Il cast comprende, oltre a O'Connor, anche Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Daniel Craig e Josh O'Connor in un'immagine

Una vetrina importante per il franchise Netflix

Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery

Si tratta di un'altra collaborazione di alto profilo tra il festival e il popolare franchise. Già Glass Onion - Knives Out aveva chiuso la 66ª edizione nel 2022, mentre l'originale Cena con delitto - Knives Out era stato presentato in anteprima nel programma Amex Gala del festival nel 2019. Wake Up Dead Man uscirà in streaming su Netflix il 12 dicembre 2025.

Glass Onion - Knives Out: Daniel Craig, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick in una scena del film

"Siamo onorati di aprire il BFI London Film Festival con Wake Up Dead Man", ha dichiarato Johnson, che ha scritto, diretto e prodotto il film. "Londra è il luogo di nascita dell'età d'oro della fiction poliziesca ed è un'emozione tornare".

"In questa 69ª edizione del BFI London Film Festival invitiamo il pubblico a tenere pronto il cannocchiale per tornare con un altro mistero deliziosamente divertente del regista Rian Johnson", ha dichiarato Kristy Matheson, direttrice del BFI London Film Festival. "Guidato da Daniel Craig e Josh O'Connor, il film si avvale di incredibili talenti britannici e internazionali, che portano sullo schermo un senso di gioco e di verve, per creare un film che si avvita, si trasforma e terrà il pubblico inchiodato fino all'ultimo fotogramma".