Knives Out 2: il sequel di Rian Johnson si intitolerà Glass Onion

Il regista Rian Johnson ha svelato il titolo del film Knives Out 2: Glass Onion, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Per ora il progetto non ha ancora una data ufficiale per il debutto in tutto il mondo.

Glass Onion - A Knives Out Mystery è il secondo capitolo della storia iniziata con Cena con delitto - Knives Out e alla regia c'è nuovamente Rian Johnson. Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.

Attualmente i fan non conoscono alcun dettaglio degli eventi al centro della trama.

La sinossi brave diffusa da Netflix anticipa solamente:

Nel sequel di Cena con Delitto - Knives Out, il detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Daniel Craig riprende la parte del detective al centro della trama, ma non si conoscono ancora i dettagli dei personaggi affidati agli altri membri del cast.