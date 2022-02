Knives Out 2, Enola Holmes 2 e le altre uscite Netflix del 2022 in un video promozionale

Knives Out 2, Enola Holmes 2 e The Adam Project sono solo alcuni dei titoli visibili in un video promozionale che Netflix ha appena rilasciato per il 2022.

Il canale Youtube di JoBlo Movie Trailers ha pubblicato un video promozionale in cui Netflix offre una prima occhiata ai titoli che sbarcheranno sulla piattaforma nel 2022, inclusi Knives Out 2, The Adam Project, Enola Holmes 2, The Mother e molti altri.

Come accennato precedentemente, tra i titoli più importanti presenti nel filmato figura sicuramente Knives Out 2 di Rian Johnson, il film con Daniel Craig le cui prime immagini debuttano in esclusiva in questo video promozionale di Netflix. The Mother è un'altra delle pellicole presenti nel filmato: il nuovo film di Jennifer Lopez che parla della trasformazione un'assassina determinata a rischiare la propria vita per salvare quella della figlia che aveva rinunciato a crescere.

Tra gli altri titoli figurano anche The Grey Man, il thriller con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas diretto da Anthony e Joe Russo; The Adam Project in cui Ryan Reynolds salva il mondo insieme al se stesso tredicenne; Slumberland, film diretto da Francis Lawrence con un fiammeggiante Jason Momoa.

Il video promozionale, inoltre, presenta anche le prime immagini di Spiderhead con Chris Hemsworth, Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown e Henry Cavill, Jamie Foxx nella commedia vampiresca Day Shift, ed anche titoli di Judd Apatow, Noah Baumbach, Paul Feig, Christian Bale, Adam Driver, Jessica Chastain e Don Cheadle.