A Knight of the Seven Kingdoms 2, ora sappiamo che questo personaggio non tornerà

Dopo le varie indiscrezioni dei giorni scorsi, un attore ha confermato che non tornerà nella seconda stagione della serie HBO, le cui riprese sono in corso dallo scorso dicembre

Il finale di stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è andato in onda domenica scorsa, e l'episodio si è concluso con una leggera deviazione dal materiale originale di George R.R. Martin che sembrerebbe anticipare un ruolo più importante per un certo personaggio nella seconda stagione.

Come annunciato, le riprese della seconda stagione della serie HBO sono cominciate lo scorso dicembre, ma a quanto pare quel personaggio non farà ritorno nel cast dei nuovi episodi.

A Knight of the Seven Kingdoms. Sam Spruell è Maekar Targaryen

Chi non vedremo sicuramente nella seconda stagione

"Non sarò nella seconda stagione", ha confermato l'attore Sam Spruell, che nella prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha interpretato Re Maekar I Targaryen, il quattordicesimo re della dinastia Targaryen. "Non si può mai dire, ma sono abbastanza sicuro che ci saranno altre storie da raccontare".

Maekar è introdotto come fratello di Baelor "Breakspear" Targaryen e padre di vari figli, tra cui Aerion e il giovane Aegon (Egg). Durante gli eventi della stagione, emerge come un uomo duro e preoccupato per il destino della sua dinastia: si vede frustrato dalla condotta dei suoi figli e profondamente attaccato all'idea di garantire un futuro sicuro al suo ultimo figlio.

Sam Spruell in una scena di A Knight of Seven Kingdoms

Maekar I Targaryen, un padre discutibile per Egg

Il culmine del suo arco si manifesta nel finale di stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, quando realizza che Egg è scomparso dal campo del torneo, dopo che il ragazzo è scappato per unirsi a Ser Duncan come scudiero; un episodio che rivela sia l'amore accorato che la vulnerabilità del principe, incapace di controllare il destino di suo figlio.

"Non credo che il senso di colpa abbia influito molto sulla sua decisione. Il suo figlio minore, Aegon [Egg], è la sua ultima possibilità di dimostrare il proprio valore come padre", ha spiegato l'attore Sam Spruell in un'intervista all'Hollywood Reporter.

"È la sua ultima possibilità di avere un erede che valga qualcosa e che non sia un alcolizzato o uno psicopatico violento. Aegon è la sua ultima possibilità di avere successo come padre. Quindi il suo giudizio è offuscato dal bisogno di non fallire di nuovo. Ecco perché rifiuta l'offerta di Dunk. Vuole avere il controllo. Tutto ciò che Maekar tocca non funziona per lui, e questo lo rende estremamente vulnerabile. È praticamente un fallimento come padre. Anch'io sono padre e non tutto nell'essere genitore è un successo. Quindi posso capire il commettere errori, ma l'essere genitore di Maekar lascia molto a desiderare".

Quando esce A Knight of the Seven Kingdoms 2 e dove sarà disponibile in streaming

La Stagione 2 di A Knight of the Seven Kingdoms è stata ufficialmente confermata da HBO e la produzione è già in corso, ma al momento non è stata comunicata una data precisa di uscita; secondo le ultime anticipazioni, i nuovi episodi dovrebbero arrivare nel corso del 2027, seguendo un ritmo simile a quello della prima stagione.

Come la stagione precedente, anche la seconda sarà disponibile su HBO Max, piattaforma principale per la serie, Italia compresa.