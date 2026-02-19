Sophie Turner e Kit Harington sul set di The Dreadful si baciano: "Abbiamo rischiato di vomitare"

Sophie Turner e Kit Harington, ex fratelli di Il trono di spade, diventano amanti nel film horror The Dreadful. Tra baci sul set, conati e confessioni ironiche, i due raccontano quanto sia stato strano riscrivere il loro legame davanti alla macchina da presa.

Dal Nord di Westeros a un bacio imbarazzante

Vederli avvicinarsi, baciarsi e poi scoppiare a ridere - o meglio, a fingere conati di vomito - è una di quelle immagini che spiegano più di mille interviste cosa significhi lavorare con un passato iconico sulle spalle. In un video dietro le quinte condiviso da Entertainment Tonight, Sophie Turner e Kit Harington si scambiano un bacio in costume, prima di reagire in modo platealmente disgustato appena il regista grida "Stop!". La troupe ride, loro pure, come se il corpo ricordasse ancora qualcosa che la sceneggiatura cerca di negare.

Sophie Turner sul set di Il trono di spade

I due attori hanno condiviso per anni il set di Il trono di spade, interpretando Sansa e Jon Snow, fratelli cresciuti sotto lo stesso tetto narrativo. Un legame che, anche a distanza di tempo, continua a influenzare la percezione - loro e del pubblico. Turner lo aveva ammesso con ironia già nel 2025, parlando con Vogue: "È davvero strano per tutti noi", riferendosi al fatto che in The Dreadful i due interpretano una coppia di amanti. Un sentimento ribadito anche al Late Night with Seth Meyers, dove l'attrice aveva raccontato che lei e il collega erano "entrambi conati" durante le scene intime. Sfogliando lo script prima delle riprese, ricordava di aver pensato: "C'erano solo "bacio, bacio, sesso, bacio, sesso". E io: "Oh cavolo... quello è mio fratello"".

Un imbarazzo che non nasce da mancanza di professionalità, ma dall'attrito tra ciò che il pubblico conosce e ciò che il cinema chiede. È il prezzo della serialità di culto: quando un ruolo diventa mitologia condivisa, scrollarselo di dosso richiede una buona dose di autoironia.

The Dreadful: gotico, complicità e una strana libertà creativa

Se Turner ha messo sul tavolo la dimensione emotiva del disagio, Kit Harington ha scelto una chiave più pratica - e decisamente autoironica. In un'intervista a E! News nel novembre 2025, l'attore ha spiegato che le scene intime erano imbarazzanti soprattutto per motivi logistici: "È stato leggermente imbarazzante dover salire su una pedana per baciarla, perché lei è circa una spanna più alta di me. Ma a parte questo, la mia dignità è rimasta abbastanza intatta". Una battuta che racconta bene il clima sul set: consapevole, leggero, mai forzato.

Il Trono di Spade: Jon Snow e Sansa in una scena

Non è un caso che sia stata proprio Turner a suggerire Harington per il ruolo. In un'intervista a The Times del settembre 2024, l'attrice aveva raccontato: "Stavano cercando qualcuno per quella parte e io ho detto: "Non potete non avere Kit"". Il contesto storico del film - ambientato all'epoca delle Guerre delle Due Rose - le faceva persino sorridere: "Probabilmente ci ritroveremo di nuovo con tuniche e su scogli a picco". Un richiamo quasi affettuoso a un passato condiviso, riletto però attraverso un nuovo genere.

Diretto da Natasha Kermani, The Dreadful è un horror gotico che gioca anche sulla tensione tra familiarità e perturbante, una scelta che sembra rispecchiarsi perfettamente nel casting. Accanto ai due protagonisti, il film vede la presenza di Marcia Gay Harden, Laurence O'Fuarain e Jonathan Howard, completando un cast che punta più sull'atmosfera che sull'effetto nostalgia.

A distanza di anni dalla fine di Il trono di spade, il legame tra i suoi interpreti resta forte, ma The Dreadful dimostra come quel passato possa essere rielaborato senza timore, persino trasformato in materiale creativo. Con un po' di disagio, qualche risata liberatoria e la consapevolezza che, a volte, crescere come attori significa anche guardare in faccia i fantasmi dei ruoli che ci hanno resi celebri.