Kit Harington debutta come regista con il corto Psychopomp

L'attore britannico si è messo alla prova dietro la telecamera e il risultato finale sarà presentato ufficialmente sul grande schermo a Manchester.

Kit Harington si è messo alla prova nell'inedita veste di regista con un cortometraggio intitolato Psychopomp.

L'opera cinematografica sarà presentata ufficialmente durante il Manchester Film Festival, in programma dal 19 al 29 marzo nel Regno Unito.

Cosa racconterà il corto di Harington

L'evento proporrà circa 52 film, tra cui 8 titoli in anteprima mondiale.

Eternals: Kit Harington alla Festa del Cinema di Roma

L'interprete di Jon Snow nella serie cult ispirata ai romanzi di George R.R. Martin ha firmato la regia del cortometraggio intitolato Psychopomp che ha come protagonista Harry Melling.

Nel film diretto da Kit Harington si racconta la storia di Harry, un uomo talmente disperato che decide di porre fine alla sua vita con l'aiuto di un assassino su commissione, Liam.

Il direttore del Manchester Film Festival, Neil Jeram-Croft, ha dichiarato che l'evento si svolgerà in molte più location della città rispetto al passato, aggiungendo poi: "Non vediamo, in particolare, l'ora di accogliere filmmaker che provengono da varie parti del Regno Unito e dall'estero, oltre ad accogliere di nuovo i nostri brillanti volontari, il cui sostegno è vitale per portare in vita il festival. Non vediamo l'ora di accogliere gli spettatori a marzo per 10 giorni di narrazione potente, premiere in grado di distinguersi e conversazioni che ispireranno il pubblico".

Gli impegni dell'attore

Kit Harington, recentemente, è tornato sul piccolo schermo in occasione della terza stagione di Industry (di cui potete leggere la nostra recensione). L'attore, inoltre, è tornato a parlare della sua esperienza sul set della serie cult Il trono di spade ammettendo di essere rimasto particolarmente deluso dalla reazione dei fan all'ultima stagione.

La star dello show aveva ammesso di aver trovato irrispettosa l'idea di una petizione per provare ad avere un altro epilogo allo show: "Quello mi ha onestamente fatto infuriare. Voglio dire, come osate? Scusate, ma è quello che provo". L'interprete di Jon Snow aveva ribadito: "Penso ci fosse un livello di idiozia che può solo arrivare attraverso i social media".