Kit Harington entra nel Marvel Cinematic Universe

Kit Harington, dopo Il Trono di Spade, sembra sia destinato a recitare in un film del Marvel Cinematic Universe e a rivelare la notizia è stato il sito Deadline grazie alle sue fonti.

L'interprete di Jon Snow nella serie Il trono di spade, conclusasi con l'ottava stagione, avrebbe trovato un accordo con i Marvel Studios e dovrebbe quindi entrare a far parte del cast di uno dei prossimi progetti sviluppati sotto la guida di Kevin Feige.

Per ora non è stato annunciato il ruolo per cui sarebbe stato scelto Kit Harington e le fonti del sito, abitualmente ben informate, non avrebbero saputo, o potuto, aggiungere ulteriori dettagli. I fan dell'attore possono però sperare che durante l'evento D23, in corso negli Stati Uniti, vengano svelati i primi dettagli relativi al suo arrivo nel Marvel Cinematic Universe.

Harintgon, dopo la conclusione della serie, si è concesso una pausa del lavoro per superare un periodo all'insegna dello stress psicologico e ora sarebbe pronto a ritornare su un set. La Fase 4 della Marvel è composta da numerosi film e alcune serie tv - qui la lista completa - e Kit potrebbe quindi avere a disposizione molti ruoli per compiere il suo debutto in un cinecomic.