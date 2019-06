Kit Harington è uscito dal rehab: eccolo in giro per Londra nelle prime foto

Kit Harington è uscito dal rehab ed è stato avvistato per la prima volta nel Regno Unito da quando, subito dopo la fine del Trono di Spade, era stato annunciato il suo ricovero in un clinica nel Connecticut.

Le foto mostrano la star de Il Trono di Spade in giro per Londra con un caffè in mano e una sacca sulle spalle. Sono scatti che lo ritraggono nella quotidianità e in un'evidente serenità ritrovata. "Quest'esperienza è stata positiva, aveva bisogno di staccare da tutto e ricaricarsi. Ha imparato molto sui propri limiti, ora è concentrato su stesso e sul voler stare meglio". Tutto il contrario di quanto comunicato dal suo agente alla fine di maggio, quando Kit ha deciso di ricoverarsi per stress e abuso di alcol. Un portavoce ha poi chiarito: "Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nella sua fitta agenda come un'opportunità, per trascorrere del tempo in un centro benessere e per lavorare su alcune questioni personali".

all is well. kit is back in London



📷: mega agency pic.twitter.com/eAJFRtviPG — best of kit harington (@BestofKitH) 21 giugno 2019

A colpire profondamente l'attore pare sia stata la fine de Il trono di spade, conclusasi il 19 maggio dopo 8 stagioni. Già in precedenza, però, Kit Harington era stato piuttosto aperto sul peso di una fama acquisita troppo presto e della responsabilità nei confronti dei tantissimi fan di Jon Snow: "Ho vissuto un brutto periodo quando tutto sembrava pesare sulle spalle di Jon, quando è morto e poi risorto. C'era troppa attenzione sul mio personaggio" ha raccontato lui stesso durante un'intervista.