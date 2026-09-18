Kit Harington: "Mi addormento ancora ascoltando Harry Potter, la serie è un'idea geniale"

L'attore, che entrerà nella serie HBO nei panni di Gilderoy Lockhart, ha raccontato il suo rapporto con la saga: "Ero un fan da bambino, poi l'ho riscoperta da adulto".

Kit Harington ha 39 anni, una lunga carriera alle spalle e un personaggio come Jon Snow ormai indissolubilmente legato alla sua immagine. Eppure, quando arriva la sera, può capitare che torni a Hogwarts.

Kit Harington e Harry Potter

L'attore ha raccontato di avere ancora oggi un'abitudine piuttosto particolare: ascoltare gli audiolibri di Harry Potter prima di addormentarsi. Una consuetudine che, a quanto pare, non appartiene soltanto al passato e che ha contribuito anche alla sua decisione di entrare nel cast della nuova serie HBO.

Kit Harington in uno scatto

Intervistato da Craig Melvin durante Today, Harington ha spiegato di essere un appassionato della saga praticamente da sempre. "Sono un fan di Harry Potter da tutta la vita", ha raccontato. "Lo ero quando ero bambino, poi l'ho riscoperto da adulto, ascoltandolo ogni sera".

E non si tratta di un ascolto occasionale. L'attore ha precisato di mettere gli audiolibri ogni singola notte, soprattutto perché lo aiutano a prendere sonno. "Li ascolto ogni sera, mi aiutano ad addormentarmi", ha spiegato Harington. "E so che ci sono anche altre persone che fanno la stessa cosa".

Harry Potter come rituale della buonanotte

Il dettaglio raccontato dall'attore aggiunge un lato decisamente più personale al suo rapporto con la saga. Per Harington, infatti, Harry Potter non sembra essere soltanto una serie di libri amata durante l'infanzia, ma qualcosa a cui è tornato spontaneamente da adulto, fino a trasformarlo in una sorta di rituale serale. È anche questo legame, ha spiegato, ad averlo convinto quando ha saputo che i romanzi sarebbero stati adattati nuovamente, questa volta per la televisione.

Kit Harington sul red carpet

Harington ha detto di amare i film della saga, ma di aver trovato particolarmente interessante l'idea di una serie che possa avere più tempo per seguire il materiale originale. "Quando ho saputo che sarebbe diventata una serie, ho pensato che fosse la cosa migliore", ha raccontato. "Amo i film, ma con una serie possono davvero esplorare i libri nella loro completezza. E per uno come me, che ama i libri, era una grande idea".

Non è quindi soltanto il richiamo della nostalgia ad averlo portato nel progetto. Harington ha ammesso di aver seguito la serie già da tempo e di aver voluto partecipare fin dall'inizio.

Il nuovo ruolo per lui rappresenterà anche un curioso cambio di registro per l'attore. Harington interpreterà infatti Gilderoy Lockhart, il professore di Difesa contro le Arti Oscure che in Harry Potter e la Camera dei Segreti era stato portato sul grande schermo da Kenneth Branagh.

Lockhart è vanitoso, narcisista e molto più interessato alla propria fama che alle sue capacità magiche. Un personaggio decisamente distante dal tormentato Jon Snow di Il trono di spade.

Harington, peraltro, aveva già avuto a che fare con Lockhart prima ancora di essere scelto per la serie HBO: nel 2025 aveva interpretato il personaggio nelle edizioni audio corali di Harry Potter realizzate da Audible.

La produzione della seconda stagione della serie è già cominciata, anche se l'attore non sembra intenzionato a rivelare troppo.

Quando Melvin gli ha chiesto se le riprese fossero già iniziate, Kit Harington ha risposto: "Siamo dentro la seconda stagione". Poi ha guardato intorno allo studio e ha scherzato: "Mi sembra che ci siano dei cecchini della HBO ovunque. Non posso dire niente. È la cosa più segreta".

La prima stagione della nuova serie Harry Potter debutterà invece a Natale, con Dominic McLaughlin nel ruolo del giovane Harry. La seconda stagione è già stata confermata da HBO e dovrebbe arrivare nel 2027.