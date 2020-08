Kirsten Dunst vs Kanye West: l'attrice finisce senza consenso nel suo manifesto elettorale

Kirsten Dunst ha condiviso un post "piccato" su Twitter, in risposta al manifesto elettorale usato per la campagna presidenziale di Kanye West, sul quale appaiono (senza permesso) sia lei che altri personaggi famosi.

In questo anomalo 2020 ha stupito fino ad un certo punto la candidatura di Kanye West a Presidente degli Stati Uniti d'America. Settimana dopo settimana, però, il percorso del rapper verso la Casa Bianca è apparso molto confuso, così come risulta confuso il poster utilizzato per la sua campagna elettorale.

What’s the message here, and why am I apart of it? 🤷🏼‍♀️ — Kirsten Dunst (@kirstendunst) August 20, 2020

L'immagine è stata condivisa su Twitter ed ha subito scatenato la curiosità di numerose persone, incapaci di comprendere il significato del collage che alterna volti di personaggi celebri a quelli di gente comune, accompagnati dalla scritta "Kanye 2020 Vision". In realtà un senso si sarebbe potuto associare alla foto se le persone ritratte rappresentassero la squadra pronta a sostenere Kanye West durante queste settimane di campagna, ma tali persone si dicono totalmente estranee a tutto ciò e, giustamente, si stanno chiedendo come mai siano finite lì sopra.

Tra queste c'è anche Kirsten Dunst, che possiamo vedere sorridente nella parte alta del manifesto. L'attrice di Melancholia è intervenuta sul social cinguettante proprio per chiedere spiegazioni a riguardo. "Qual è il messaggio qui, e perché ne faccio parte?" ha quindi twittato Dunst, con tanto di emoji che alza le spalle in segno di palese confusione. Domanda più che lecita, la stessa alla quale probabilmente sta cercando risposta anche Anna Wintour di Vogue, apparsa sul manifesto ma che ha già manifestato il proprio sostegno al candidato democratico Joe Biden.

In ogni caso, indipendentemente da quello che ha portato all'inclusione (senza permesso) di Kirsten Dunst nel manifesto promozionale di Kanye West, possiamo essere certi che l'attrice non farà parte del Gabinetto degli Stati Uniti d'America, anche in caso di elezione di West.

Secondo ET Online, Kanye West sta portando avanti la sua campagna presidenziale, anche se ha mancato la scadenza per essere inserito nella votazione in molti stati. Secondo quanto riferito finora, il rapper sta ancora lavorando per poter inserire il suo nome nella scheda elettorale in diversi stati, tra cui Oklahoma, New Jersey, Missouri e Illinois.