Kirk Douglas: il regista di Ant-Man svela una sua toccante foto alla prova costumi di Michael Douglas

Kirk Douglas ritratto sul set di Ant-Man and the Wasp mentre assista alla prova costumi del figlio Michael Douglas in una toccante immagine del backstage.

Kirk Douglas ci ha lasciato pochi giorni fa, per commemorarlo il regista di Ant-Man Peyton Reed ha svelato una toccante foto del divo intento a osservare la prova costumi del figlio Michael Douglas.

Questo è uno dei tributi più toccanti che si aggiunge alle reazione di Catherine Zeta-Jones e delle altre star alla notizia della morte di Kirk Douglas. La leggenda di Hollywood si è spenta due giorni fa all'età di 103 anni e si profila uno speciale tributo In Memoriam durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2020 che si terrà domenica notte a Los Angeles.

La foto diffusa da Peyton Reed è però particolarmente toccante perché mostra l'anziano Kirk Douglas sulla sedia a rotelle mentre assiste alla prova costumi del figlio Michael Douglas per Ant-Man and the Wasp, mentre l'attore sta provando il costume e il casco di Ant-Man.

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

Avengers: Endgame, un attore di Ant-Man ha criticato una particolare scena del film

I fan si chiederanno perché Michael Douglas si stesse sottoponendo a questa prova costume, visto che il suo personaggio non indossa la tuta di Ant-Man nella versione finale del film. Michael Douglas indossa un costume - non quello visto nella foto con Kirk - verso il finale di Ant-Man and The Wasp. Hank Pym si avventura, infatti nel Regno Quantico in cerca della moglie perduta Janet con indosso un voluminoso scafandro, ma senza l'elmetto di Ant-Man. Nell'intro alternativo, girato e poi eliminato dalla versione definitiva, ma visibile nel box set della Infinity Saga, Hank Pym e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) si trovano ad affrontare una missione con indosso i loro costumi originali. Questa sequenza ha rischiato di finire nel final cut del film ed è questa la ragione per cui Michael Douglas ha sostenuto la prova costumi per la tuta dell'originale Ant-Man.

Tempo fa Michael Douglas ha confermato che Ant-Man 3 sarebbe in preparazione, ma per adesso le notizie ufficiali sul progetto sono molto scarse. Vedremo se questa sarà la volta buona per vedere il divo con indosso il costume di Ant-Man.