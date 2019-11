Ant-Man 3, Michael Douglas conferma il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

Ant Man 3, Michael Douglas tornerà nel terzo episodio della saga supereroistica Marvel dedicata al personaggio di Scott Lang. L'attore Premio Oscar interprete di Hank Pym, padre di Hope van Dyne e primo Ant-Man della storia, ha confermato il suo impegno con il Marvel Cinematic Universe, fornendo addirittura una data per le riprese del film.

"L'Universo Marvel è stato davvero uno spasso! Li adoro, mi sto divertendo davvero tanto. E presto cominceremo con il terzo film di Ant-Man, a gennaio 2021" ha dichiarato Douglas ai microfoni di Collider.

Contrariamente a quanto ipotizzato in passato, ovvero che Ant-Man 3 sarebbe arrivato sotto forma di serie televisiva, invece che di lungometraggio, pochi giorni fa è stato annunciato che Peyton Reed sarà alla regia del terzo di Ant-Man. Al momento, non siamo ancora a conoscenza di un'eventuale data di uscita, ma stando al periodo di produzione indicato da Douglas, e ai già annunciati progetti per la Fase 4 del MCU, si potrebbe supporre una release estiva per il 2022 (dopotutto, i primi due capitoli della saga uscirono entrambi nei mesi estivi).

Ant-Man ha presentato ai fan del MCU non solo Scott Lang, Hank Pym e Janet van Dyne, ma anche il Regno Quantico, che tanta importanza ha poi avuto sia in Ant-Man and The Wasp, dove abbiamo finalmente incontrato anche Hope van Dyne (Michelle Pfeiffer), sia in Avengers: Endgame, l'epico capitolo conclusivo della saga degli Avengers e penultima pellicola dell'Infinity Saga. Ma cosa avrà ancora in serbo per noi il Regno Quantico? Lo scopriremo in Ant-Man 3? E vedremo forse una ormai adolescente Cassie Lang seguire le orme del padre?

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli al riguardo.