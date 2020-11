Kingsman: Secret Service, stasera su Rai2 il film con Colin Firth

Kingsman: Secret Service è il film in onda stasera su Rai2 alle 21:20, commedia action diretta nel 2014 da Matthew Vaughn con Samuel L. Jackson, Taron Egerton e Colin Firth.

Stasera su Rai2, in prima serata alle 21:20, va in onda Kingsman: Secret Service, commedia action diretta da Matthew Vaughn nel 2014, liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service , scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons.

Kingsman: Secret Service, Colin Firth con Taron Egert allo specchio in una scena del film

Eggsy (Taron Egerton), un piccolo criminale un po' rude originario dei sobborghi di Londra, viene reclutato dallo 'zio', l'agente Harry Hart (Colin Firth), e inserito in un'organizzazione supersegreta, una scuola di spionaggio che forgia raffinati e sofisticati gentlemen alla 007. In realtà Eggsy è figlio di un amico di Hart, morto anni prima durante una missione segreta. I due dovranno fare squadra per impedire a Richard Valentine (Samuel L. Jackson) di portare a compimento il suo piano di 'salvare' il mondo.

Kingsman: Secret Service, grande successo di pubblico e critica, ha dato vita a un sequel, Kingsman: Il cerchio d'oro, diretto da Matthew Vaughn nel 2017, e a un prequel, The King's Man, inizialmente programmato per l'uscita in sala nel febbraio 2021.