Kingsman 3: Matthew Vaughn svela quando inizieranno le riprese

Le riprese di Kingsman 3 hanno finalmente un mese previsto per l'inizio del lavoro sul set, ecco le dichiarazioni di Matthew Vaughn.

Il regista Matthew Vaughn ha svelato quando inizieranno le riprese di Kingsman 3, il terzo capitolo della storia che concluderà il racconto con al centro Eggsy.

Nel 2019 era stato Taron Egerton ad ammettere che esisteva uno script e che il progetto prevedeva la realizzazione della fine della trilogia.

Durante la promozione del prequel The King's Man - Le origini, il regista Matthew Vaughn ha ora dichiarato che l'inizio del lavoro su Kingsman 3 non è più così distante. Il regista ha svelato: "Siamo pronti per partire. Iniziamo a girare nel mese di settembre".

Il primo capitolo della storia ha debuttato nei cinema nel 2014 e nel 2017 era poi stato distribuito il sequel Kingsman: Il cerchio d'oro. Il primo dei due lungometraggi ha inc assato a livello mondiale 414.1 milioni di dollari, mentre il secondo è rimasto poco distante con 410.9 milioni.

Nell'attesa, tra poche settimane, arriveràè nelle sale il film The King's Man - Le origini: il terzo progetto diretto da Matthew Vaughn ispirato al fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons.

Il lungometraggio diretto da Vaughn racconta la storia di criminali e tiranni che stanno progettando una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande schermo.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou e Charles Dance.