Kingsman, Taron Egerton: "All'inizio lavorare con Matthew Vaughn è stato un incubo"

Taron Egerton, nel corso di un'intervista con Total Film, ha ricordato i suoi inizi a Hollywood e le difficoltà nel lavorare con Matthew Vaughn, che lo volle nel ruolo di protagonista in Kingsman.

Per l'attore, oggi grande amico di Vaughn, all'inizio non fu facile, arrivando a definire quel periodo come un vero incubo. Quando gli è stato chiesto se lui e Vaughn sono entrati subito in sintonia, Egerton ha risposto: "No. Non è successo. Pensavo che fosse un fottuto incubo [all'inizio]. Ci sono voluti circa... direi che ci sono voluti un paio d'anni per capirci davvero".

Poi ha aggiunto: "Siamo tipi molto diversi. Voglio dire, ora siamo molto vicini. È uno di famiglia. Ma io avevo 23 anni e stavo attraversando un periodo difficile. Avevo appena avuto la mia prima rottura con la mia prima ragazza, ero piuttosto turbato e stavo cercando di gestire questo film enorme. E lui d'altra parte aveva un film enorme che stava cercando di realizzare".

Egerton ha spiegato di aver imparato a capire Vaughn con il tempo. "È uno dei miei migliori amici. Si è un po' ammorbidito", ha detto. "Ma quando ero più giovane, andava dritto al punto. E io ero piuttosto sensibile. Beh, un ventitreenne molto sensibile e che faceva un po' il prezioso, credo. Ci sono stati momenti in cui mi ha dato alla testa. Ma ora stiamo benissimo".

Vedremo Egerton prossimamente nel film Tetris, di Apple prodotto sempre da Vaughn, mentre recentemente si è tirato fuori dalla corsa come nuovo James Bond.