King The Land - Un sorriso sincero, la recensione dei primi episodi del nuovo k-drama Netflix

È estate, fa caldo e non vediamo l'ora di rilassarci un po' dopo una faticosa prima parte del 2023 in cui molti noi saranno stati impegnati a lavorare o studiare. È un periodo dell'anno che, solitamente, richiama e richiede leggerezza, spensieratezza, e possibilmente qualcosa che riesca a stampare il sorriso sulle nostre labbra. Sarà forse per questo che dalla Corea del Sud è arrivata su Netflix proprio in queste settimane una nuova declinazione di workplace rom-com con l'attesa King The Land (che in italiano, neanche a dirlo, porta il sottotitolo Un Sorriso Sincero)? Questo è ancora da stabilire, ma intanto, cerchiamo di capirlo in questa nostra recensione dei primi 6 episodi di King The Land - Un sorriso sincero.

Stesso genere, stesse dinamiche?

King the Land - Un sorriso sincero: un'immagine

Partiamo dal presupposto che King The Land non ci presenta nulla di nuovo, ma che ci ripropone quanto abbiamo già visto numerose volte sullo schermo o letto tra le pagine di libri e fumetti, e che chi preme sul tasto play, solitamente, questo lo sa già. L'intento di una serie come quella scritta da Choi Rom e diretta da Im Hyun-wook non è infatti quello di innovare a tutti i costi il genere in cui si incasella anche abbastanza comodamente, ma piuttosto quello di potervisi appoggiare con sicurezza e trarne quanti più vantaggi possibili. Perché sebbene ci si trovi solo a quota 6 episodi al momento (con una release settimanale di due episodi alla volta), è evidente il filone di appartenenza del nuovo k-drama Netflix, come si può facilmente intuire in che modo proseguirà e dove, con tutta probabilità, andrà a parare, salvo (realmente) inaspettati colpi di scena.

King the Land - Un sorriso sincero: un'immagine

Quella presentatrici in King The Land, dopotutto, è la classica dinamica che vede protagonisti una dipendente modello di un hotel di lusso, interpretata da YoonA delle Girls' Generation, e il suo attraente e ricchissimo capo, a cui presta il volto Lee Jun-ho dei 2PM. I due Idol si ritrovano al centro di un workplace romance, come anticipato, e si fanno portatori del tropo enemies-to-lovers, in mezzo, ovviamente, a situazioni assurde al limite dell'inverosimile e accadimenti da fanfiction - tra i quali vengono però disseminate alcune verità legate al lavoro nel settore terziario e in particolare al campo dell'hospitality -, spuntando alcune delle caselle più gettonate di questo tipo di narrazione.

Il nuovo Secretary Kim?

King the Land - Un sorriso sincero: un'immagine

Se vi viene subito in mente un titolo come What's Wrong With Secretary Kim non è certo un caso, perché i due k-drama si somigliano molto, e anzi, viene facile e spontaneo il paragone. E se vogliamo percorrere questa strada, basandoci più che altro sulle interpretazioni e la chimica tra i due protagonisti (dato che, ripetiamo, non abbiamo ancora a disposizione gran parte degli episodi per poter dare un giudizio informato e completo sulla storia e come viene raccontata), King the Land - Un sorriso sincero resterebbe probabilmente un gradino sotto il drama del 2018.

Mentre la serie con Park Seo-joon e Park Min-young distribuiva in maniera più equa il suo carico emozionale, in King The Land sembra che tocchi principalmente a Lee Jun-ho - e in una certa misura anche ai personaggi secondari interpretati da Go Won-hee e Kim Ga-eun - portarlo sulle spalle, che alla stessa YoonA. Questo, come probabilmente una minore intensità interpretativa e un range forse meno ampio da parte della cantante di Lion Heart, ci lascia un tantino insoddisfatti, e con la sensazione di avere davanti un potenziale non sfruttato a dovere.

King the Land - Un sorriso sincero: un'immagine

Ma per poterlo dire con certezza, bisogna sicuramente dare tempo al tempo, e lasciare che la serie faccia il suo corso. Non sarebbe una rarità doversi ricredere una volta arrivati al termine della stagione, e aver dato modo allo show e, eventualmente, ad alcuni dei suoi interpreti, di ingranare correttamente. Dopotutto, i presupposti ci sarebbero (tra le scene che più funzionano della serie, ad esempio, troviamo quelle dedicate al gruppo delle tre amiche, oltre a quelle in cui Lee Jun-ho mostra di saper passare abilmente dal drammatico al comico nel giro di qualche secondo).

Alla fine dei giochi, riuscirà King the Land a strapparci un sorriso sincero?