King Richard: Will Smith e Warner Bros sotto accusa per il film sul padre di Venus e Serena Williams

King Richard, biopic con Will Smith incentrato sul padre di Venus e Serena Williams, sarebbe al centro di una causa legale che vede Warner Bros sotto accusa per i diritti di sfruttamento dal memoir a cui l'opera si ispira.

Will Smith e Warner Bros al centro di una disputa legale collegata a King Richard, il biopic dedicato al padre di Venus e Serena Williams, le cui riprese sono state interrotte per via dell'emergenza sanitaria globale. Al centro della disputa ci sarebbe una questione di diritti.

King Richard è basato sul memoir di Richard Williams del 2014 Black and White: The Way I See It. La casa di produzione di Will Smith, Overbrook Entertainment, e la Warner Bros. sono state accusate sul loro reale possesso dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale da TW3 Entertainment e Power Move Multi Media. Una denuncia è stata depositata presso il Los Angeles Superior Court in cui verrebbe ricostruita l'acquisizione dei diritti del memoir di Richard Williams, avvenuta tre anni fa, per soli 10.000 dollari, grazie all'intervento del figlio di Williams e socio in affari del padre Chavoita Lesane.

Williams avrebbe dovuto vendere i diritti della sua storia ai produttori di King Richard per 1 milione di dollari, ma il potere temporaneo di vendita dato al figlio avrebbe causato un problema di proprietà dei diritti. Secondo TW3 e PMMM, Chavoita Lesane sarebbe stato perfino coinvolto nella prima bozza di adattamento del libro del padre. Le due compagnie chiedono, perciò, i danni derivati da tutti i profitti derivati dal film con Will Smith.

Al di là della causa legale in corso, le riprese di King Richard dovrebbero riprendere il via a breve. il film è atteso al cinema nel 2021.