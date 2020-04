Will Smith, parla Jada Pinkett Smith: "La pandemia mi ha fatto capire che non conosco per niente mio marito"

Jada Pinkett Smith ha fatto il punto sulla situazione familiare durante la pandemia che affligge il mondo, ammettendo di aver capito di non conoscere per niente il marito Will Smith.

Jada Pinkett Smith ha raccontato come la pandemia che ha paralizzato il mondo ha condizionato la sua famiglia, ammettendo di aver capito di non conoscere davvero a fondo il marito Will Smith.

Cannes 2017: Will Smith sul red carpet inaugurale

Nel corso di un episodio di Red Table Talk su Facebook Watch, Jada Pinkett Smith ha riflettuto sulle dinamiche matrimoniali in questa dimensione inedita di emergenza rivelando:

"Devo essere onesta. Una delle cose che ho imparato e che non conosco mio marito per niente. Siamo sposati da 23 anni ma c'è un livello in cui vivi la tua vita piena di impegni e ti crei nella testa quelle storie e la tua idea del partner, ma questo non significa che il partner sia davvero così."

Al momento l'attrice ammette di essere nella fase in cui sta dissolvendo le storie che si era fatta e l'idea preconcetta di Will che aveva per cercare di capire davvero il marito:

"Questa è l'intimità. Cercare di capire chi siano davvero i tuoi cari superando il modo in cui li percepisci."

Will Smith e Coronavirus: "Dopo Io sono leggenda mi sento responsabile della disinformazione