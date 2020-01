King Richard: Saniyya Sidney e Demi Singleton saranno le sorelle Venus e Serena Williams

King Richard, il film sulla vita del padre delle campionesse di tennis, ha trovato le interpreti per il ruolo di Venus e Serena Williams: le giovani attrici Saniyya Sidney e Demi Singleton.

Le due interpreti affiancheranno Will Smith nel progetto biografico che verrà prodotto da Warner Bros. e diretto da Reinaldo Marcus Green. Nel cast di King Richard ci sarà anche Aunjanue Ellis nel ruolo di Brandi Williams.

La sceneggiatura firmata da Zach Baylin seguirà l'ascesa al successo nel mondo dello sport di Venus e Serena Williams, con ben 30 titoli del Grande Slam e 4 medaglie olimpiche, e il ruolo centrale del padre.

Saniyya Sidney è stata recentemente protagonista della serie The Passage, mentre Demi Singleton ha recitato in Godfather of Harlem.

Tra i produttori del lungometraggio, in arrivo nei cinema americani il 25 novembre, ci saranno anche Jada Pinkett Smith, Caleb Pinkett e James Lassiter.