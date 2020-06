King Kong: stasera su Italia 1 il film diretto da Peter Jackson

King Kong è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30. Diretto da Peter Jackson, è il remake del film del 1933, una storia sempre in grado di stupire ed emozionare lo spettatore.

Un gruppo composto da esploratori e cineasti indipendenti, che hanno in progetto di girare un documentario, si reca nella Skull Island, a largo di Sumatra, attirato dalla credenza che lì vi sia un gigantesco e pericoloso gorilla chiamato Kong. Una volta giunti a destinazione, si rendono conto che non si tratta di una leggenda, il mostro esiste realmente e, insieme ad altre creature sopravvissute dall'epoca preistorica, è vissuto protetto dalla fitta vegetazione della giungla. Dinanzi a una così incredibile scoperta, il gruppo decide di catturare Kong e portarlo con sé a New York senza sospettare che la natura si stia preparando ad assaporare la propria vendetta.

Naomi Watts è l'eccellente protagonista femminile, la bella, in contrapposizione alla "bestia", quel King Kong a cui Andy Serkis dona una grandissima umanità. Il King Kong è stato girato interamente in Nuova Zelanda con un budget altissimo. Gli interni sono stati girati in California negli studi della Universal Pictures dove Peter Jackson ha usufruito di alcune tecnologie già usate nella trilogia de Il Signore degli Anelli, come quella del green screen e la tuta dotata di sensori per i movimenti con la quale Andy Serkis ha animato il suo King Kong.