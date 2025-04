King Kong: in arrivo nuovi libri che espandono l’universo del franchise

L'iconico King Kong è pronto a conquistare anche il mondo dei libri. Il celebre franchise cinematografico, che ha fatto la storia del cinema fantastico, si prepara a espandere la propria mitologia attraverso una nuova iniziativa editoriale firmata World Builder Publishing, divisione della società di management e sviluppo IP World Builder Entertainment guidata da Dannie Festa.

Il primo grande progetto editoriale sarà incentrato sul marchio King Kong of Skull Island, nato dalla collaborazione con DeVito ArtWorks e la Merian C. Cooper Estate.

Tutti i dettagli del progetto su King Kong

Joe DeVito, artista e autore del progetto, ha realizzato una reinterpretazione autorizzata dell'opera originale del 1933. L'obiettivo è creare nuovi volumi che approfondiscano la mitologia dell'Isola del Teschio, ponendo le basi per futuri sviluppi narrativi anche in ambito audiovisivo. "Siamo entusiasti di lavorare con World Builder Publishing - ha dichiarato DeVito -. La loro esperienza nel creare universi narrativi li rende il partner ideale per proseguire il viaggio di Kong".

La locandina italia di King Kong

Oltre a pubblicare nuovi libri, l'intento è quello di favorire l'adattamento dei contenuti per il cinema e la televisione. Il modello ricalca quello di altre realtà multipiattaforma, come la partnership tra Gungnir e Storyteller Media.

La direzione di World Builder Publishing sarà affidata a Dannie Festa e Nick Terry, con un focus su voci innovative e contenuti con un forte potenziale transmediale. "Il nostro obiettivo non è solo l'editoria - ha spiegato Festa -. Vogliamo accompagnare le storie giuste verso tutti i media possibili, colmando il divario tra il mondo letterario e l'intrattenimento".

Tra i progetti futuri, anche una serie originale targata Disney+ ambientata nel mondo di King Kong of Skull Island, sviluppata con Atomic Monster e scritta da Stephany Folsom.