Kinds of Kindness è 'lungo quasi tre ore, ostile e aggressivo come i primi lavori di Yogos Lanthimos'

Prime anticipazioni su Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone che verrà presentato in Concorso al Festival di Cannes.

Mentre si avvicina l'appuntamento cinefilo con il Festival di Cannes, vengono diffusi nuovi dettagli su uno dei titoli più attesi del Concorso, Kinds of Kindness, nuova fatica di Yorgos Lanthimos con la musa Emma Stone.

Anticipato da un teaser scatenato, Kinds of Kindness è un film ambientato nel presente, negli Stati Uniti, che vede intrecciarsi tre storie diverse con quattro/cinque personaggi che compaiono in tutte le storie in ruoli diversi. Come spiega il regista, "è stato come girare tre film".

Little Gold Men di Vanity Fair avrebbe raccolto le indiscrezione di alcuni addetti ai lavori che avrebbero visto e sentito parlare di Kinds of Kindness e lo avrebbero descritto come un film "ostile, aggressivo, più simile ai primi lavori del regista e lungo quasi 3 ore".

Il cast di Kinds of Kindness, che verrà presentato in prima mondiale al Festival di Cannes, comprende Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer. Il film è stato girato mentre Povere Creature!, opera recente di Lanthimos che ha fruttato il secondo Oscar a Emma Stone, era nelle fasi finali di post-produzione, processo durato così tanto tempo che il regista ha deciso di girare un altro film.

I dettagli del plot, al momento sono tenuti nascosti, tuttavia, Lanthimos ha ammesso che il film è stato scritto molti anni fa, potrebbe risalire addirittura al 2015 o al 2016.