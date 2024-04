Kinds of Kindness: il poster italiano e la data d'uscita del nuovo film con Emma Stone

Dopo aver diffuso vari teaser, Searchlight Pictures ha pubblicato il poster italiano di Kinds of Kindness, svelando così la data d'uscita nelle nostre sale. La pellicola approderà al cinema subito dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, uscirà il 6 giugno nelle sale italiane. Nel cast, oltre a Emma Stone, che torna a collaborare con Lanthimos per la terza volta consecutiva e a pochi mesi di distanza dal trionfo agli Oscar 2024 con Povere creature!, troveremo anche Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

La sceneggiatura originale è scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou, e segna la loro quinta collaborazione (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth, Alps). Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos e Kasia Malipan.

Locandina di Kinds of Kindness

La sinossi di Kinds of Kindness

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Lanthimos torna al presente

A differenza degli ultimi due film del regista greco, inoltre, Kinds of Kindness sarà ambientato in epoca contemporanea.

Lanthimos aveva già anticipato al Guardian durante una recente intervista che la trama del suo nuovo film si sarebbe svolta ai giorni nostri: "Le riprese di Kind of Kindness sono terminate e abbiamo iniziato il montaggio. È un film contemporaneo, ambientato negli Stati Uniti, sono tre storie diverse, con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ogni storia, quindi tutti recitano tre parti diverse. È stato quasi come fare tre film in uno, in realtà. Ma è fantastico lavorare di nuovo con Emma. È molto più facile avere accanto qualcuno che si fida tanto di te e di cui tu ti fidi tanto".