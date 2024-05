Kinds of Kindness, Joe Alwyn pronto a gettarsi in diversi progetti: "Qualsiasi cosa può essere straordinaria"

La star dell'ultimo film di Yorgos Lanthimos non ha pregiudizi sui film in cui potrebbe recitare.

Joe Alwyn è tra i protagonisti del Festival di Cannes nel nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, e ha spiegato che solitamente sceglie i progetti in base alle persone interessanti che vi lavorano e non alla grandezza del progetto.

Come per gli altri interpreti del film, anche Alwyn veste i panni di tre personaggi nei tre segmenti che compongono l'ultima opera di Lanthimos. Il film è una favola contemporanea che segue tre narrazioni in apparenza completamente diverse tra loro. Joe Alwyn ha già recitato in passato in un film del regista ellenico, La favorita, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018.

Progetti vari

"Penso di aver cercato sinora di inseguire persone che ammiro davvero come registi e una manciata di queste non sempre erano dietro a film indipendenti ma nemmeno a grandi studi come Marvel o altro. Penso che qualsiasi cosa potrebbe essere straordinaria. Dipende solo dal gruppo di persone che la realizza. Non c'è una logica precisa in ciò che sto cercando. Sto solo cercando di trovare persone interessanti con cui lavorare".

Emma Stone e Joe Alwyn in uno dei segmenti di Kinds of Kindness

L'attore londinese ha elogiato Yorgos Lanthimos ed è entusiasta dell'ultima collaborazione in Kinds of Kindness:"Anche in un ruolo di supporto si ottiene molto lavorando con un regista come Yorgos. È divertente passare del tempo con lui e far parte del progetto di qualcuno che è così incredibilmente creativo e così unico nei film che realizza. Non sono film standardizzati e questo mi entusiasma. Ci sono momenti in cui ti senti bloccato o hai la sensazione di fare le cose giuste o sbagliate".

Joe Alwyn sostiene che lavorare con Yorgos Lanthimos ti fa sentire come se si andasse a giocare ed è quindi un po' come tornare alle origini:"Pensando al motivo per cui mi ha appassionato la recitazione all'inizio era il fatto di potersi divertire e giocare. A volte quella sensazione scompare o è difficile da mantenere. Il nervosismo o l'ansia o l'industria stessa a volte la smorzano". Nel cast di Kinds of Kindness anche Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley.