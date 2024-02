Kina e Yuk alla scoperta del mondo: trailer e poster del documentario naturalistico, nei cinema dal 7 marzo

Sono stati diffusi il trailer e poster italiano di Kina e Yuk alla scoperta del mondo, documentario naturalistico che racconta la storia di due volpi polari alle prese coi cambiamenti climatici. A raccontare il documentario è la voce della youtuber Benedetta Rossi, narratrice del secondo lungometraggio firmato da Guillaume Maidatchevsky che, dopo Ailo - Un'avventura tra i ghiacci, torna a raccontare una fantastica avventura ai confini del Grande Nord.

Immagini meravigliose di una natura incontaminata e ricca di fascino fanno da sfondo alla storia di Kina e Yuk alla scoperta del mondo, al cinema dal 7 marzo distribuito in esclusiva per l'Italia da Adler Entertainment.

Diretto da Guillaume Maidatchevsky, autore con una lunga esperienza come documentarista e biologo, esperto conoscitore delle caratteristiche fondamentali del comportamento degli animali, assoluti protagonisti di Kina e Yuk alla scoperta del mondo, questo incredibile racconto segue le avventure di una coppia di volpi polari nell'estremo Nord. Separati dallo scioglimento dei ghiacci, i nostri eroi dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di riunirsi in tempo per la nascita dei loro cuccioli.

"Ho deciso di raccontare la storia di Kina e Yuk perché amo la natura ed ho la fortuna di vivere da quando sono piccola nella natura, tra mare e montagne. Sono convinta che tutti, grandi e piccini, debbano vedere film emozionanti ed educativi come questo. Kina e Yuk non è solo una splendida avventura, è un racconto che ci ricorda quanto sia indispensabile il rispetto per la natura, tema di estrema attualità che deve essere portato sempre più all'attenzione del grande pubblico di tutte le età" dichiara Benedetta Rossi.

La sinossi

Kina e Yuk sono una coppia di volpi polari pronte a mettere su famiglia e vivono serenamente fra i banchi di ghiaccio del Canada. La temperatura, però, è anormalmente mite e il cibo scarseggia, costringendo Yuk ad avventurarsi sempre più lontano per cacciare. Quando, all'improvviso, un terribile suono causato dallo scioglimento dei ghiacci sconvolge il maestoso panorama e separa le due volpi, ognuna isolata su un pezzo di ghiaccio. Dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di ritrovarsi in tempo per la nascita dei loro piccoli.

Kina e Yuk alla scoperta del mondo, esclusiva per l'Italia di Adler Entertainment, è stato realizzato grazie ad un cast tecnico d'eccezione che ha trascorso 15 settimane su un set difficile per le condizioni climatiche di freddo estremo. Le riprese sono iniziate a gennaio dello scorso anno e si sono concluse a giugno 2023.