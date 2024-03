Kina e Yuk alla scoperta del mondo, la nostra intervista a Benedetta Rossi, narratrice d’eccezione

Due volpi artiche e una storia che le porterà a lottare con uomo e natura per poter, finalmente, trovare un posto sicuro dove crescere i propri cuccioli. Di questo parla Kina e Yuk alla scoperta del mondo, il film di Guillame Maidatchevsky che racconta attraverso un complesso lavoro di montaggio una favola moderna, quella di due animali selvaggi che si ritrovano separati a causa dello scioglimento prematuro dei ghiacci. Le due volpine dovranno cercare di sopravvivere non solo ad una natura in pericolo ma spietata ma anche all'ingerenza dell'uomo che con le sue città e le sue strade sta rubando sempre più terreno ai boschi, alterando così i delicati equilibri delle regioni artiche.

Kina e Yuk alla scoperta del mondo: Benedetta Rossi, narratrice del film

Distribuita in Italia da Adler Entertainment, la pellicola vanta una narratrice d'eccezione: Benedetta Rossi, blogger e conduttrice televisiva, star dei social che con le sue ricette e il suo marchio "Fatto in casa da Benedetta" ha conquistato il cuore del suo pubblico grazie anche ad una comunicazione schietta e spontanea e proprio per questo estremamente efficace. Con Kina e Yuk alla scoperta del mondo, la blogger esce dalla comfort zone per cimentarsi in un progetto nuovo, ricco di sfide, ed è proprio di questo che abbiamo parlato con lei nella nostra intervista.

La nostra video-intervista a Benedetta Rossi

Kina e Yuk alla scoperta del mondo: una scena del film

"Sono partita con un entusiasmo iniziale a cui è seguita una riflessione sul fatto che io non sono una doppiatrice professionista. È quindi subentrata un po' la paura e il timore di non riuscire ma, sono una tipa caparbia e testarda, mi piace fare le cose bene e, affiancata da professioniste di altissimo livello, abbiamo lavorato tanto in tre giorni e pensiamo di aver fatto un buon lavoro. È stata una sfida che sono felice di aver colto, un'esperienza."

Queste sono le parole di Benedetta Rossi che, alla nostra domanda su cosa l'avesse spinta a partecipare a questo progetto ha risposto: "Non so per quale motivo arrivo tantissimo ai bimbi e quindi essere io quella che raccontava a loro questa avventura come se fosse una fiaba, oltre che un racconto meraviglioso e reale, mi sembrava un grande onore. Ho accettato per questo, sperando che la mia voce, forse riconoscibile, accompagnasse i piccoli in questo viaggio meraviglioso nella natura."

Vivere a contatto con la natura

Kina e Yuk alla scoperta del mondo: Benedetta Rossi al lavoro come narratrice

La natura, i suoi delicati equilibri e l'intervento invasivo dell'uomo sono le tematiche principali del film. Abbiamo chiesto quindi alla sua narratrice che tipo di rapporto avesse con la natura, visto che molto spesso sui suoi social la vediamo immersa nei suoi splendidi paesaggi marchigiani: "Mi ritengo molto fortunata perché sono cresciuta e vivo tutt'ora immersa nella natura, quindi in campagna in mezzo agli animali e agli alberi che sento proprio come presenza nella mia vita. Osservo sempre la natura con occhi stupiti, mi incanto a guardare le farfalle, le api, le lumachine e ho forse l'ingenuità di guardarle con gli occhi da bambina. Quando mi hanno proposto questo film è stato quindi naturale per me viverlo come se fossi una bimba che era lì con le volpi e condivideva con loro qualsiasi momento di difficoltà, di paura, di speranza e di lotta. È stato bello, difficile, però alla fine in un certo senso anche facile, proprio per questo motivo." Non potevamo poi esimerci dal fare un domanda più culinaria: abbiamo chiesto a Benedetta Rossi che tipo di piatto assocerebbe a Kina e Yuk: _"Sarebbe un dolce, perché la voglia di ritrovarsi è profonda nel film: questo amore per tutta la vita è una cosa che abbraccia e coccola, esattamente come fanno i dolci. La sensazione di mangiare un dolce è di piacere, proprio come fosse un abbraccio."