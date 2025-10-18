Kim Kardashian svela perché ha chiuso la relazione con Kanye West: "Dovevo salvare me stessa"

Kim Kardashian ha rivelato cosa ha segnato la fine definitiva del suo matrimonio con Ye, spiegando di aver lasciato una relazione "tossica" per proteggere se stessa e i suoi figli. La star ha parlato apertamente del difficile equilibrio tra amore, responsabilità e salute mentale.

Quattro anni dopo la separazione dal rapper Ye, Kim Kardashian ha finalmente raccontato il momento in cui ha capito che il loro legame era giunto al capolinea. Nel podcast Call Her Daddy, la star di reality ha condiviso con sorprendente onestà la fatica di lasciare un matrimonio logorato da instabilità e dolore emotivo.

Il coraggio di andarsene di Kim Kardashian

Durante l'intervista con la conduttrice Alex Cooper, Kim Kardashian ha rievocato i momenti più difficili della sua relazione con l'ex marito, spiegando che la rottura non fu un gesto impulsivo ma una scelta necessaria. "Le persone possono dire che c'erano segnali, e forse non li ho voluti vedere," ha ammesso. "Quando qualcuno attraversa un crollo mentale, vuoi esserci, vuoi capire e sostenere. Ma diventa difficile quando quella persona non è disposta a cambiare in modo sano e benefico."

Kim Kardashian al BOA steakhouse

Il riferimento, neanche troppo velato, è alla diagnosi di disturbo bipolare di Ye, resa pubblica nel 2018 dopo il crollo che aveva portato alla cancellazione del suo tour Saint Pablo. Kardashian non nega di aver lottato per mantenere in piedi la famiglia, ma riconosce che a un certo punto il peso era diventato insostenibile: "Quando hai dei figli, è più difficile andarsene che restare. Ma cambia la vita di tutti per sempre."

La relazione, iniziata nel 2012 e suggellata dal matrimonio nel 2014, sembrava per anni una favola moderna fatta di lusso, creatività e notorietà. Tuttavia, dietro l'immagine perfetta, cresceva un senso di insicurezza e sfinimento. Kim ha raccontato di aver vissuto momenti di vera confusione, di non sapere mai "quale versione di mio marito mi sarei trovata davanti ogni mattina", fino a non sentirsi più al sicuro "né emotivamente né finanziariamente."

"Ho dovuto salvarmi per poter essere una madre migliore"

La star di The Kardashians ha ricordato episodi di quotidiana instabilità, come quando rientrò a casa e scoprì che le loro cinque Lamborghini erano sparite: "Gli chiedevo: 'Dove sono finite tutte le nostre auto?' E lui rispondeva che le aveva regalate ai suoi amici." Dietro questi gesti, racconta, c'era un senso di smarrimento profondo che lei non poteva più ignorare.

Kourtney e Kim Kardashian lasciano dolci ad Halloween ai fan

Il punto di rottura, spiega, arrivò quando Ye iniziò a esporre pubblicamente questioni familiari, arrivando a parlare male dei parenti di lei. "Non mi piaceva l'idea che qualcuno parlasse male delle nonne e delle zie dei miei figli... Se una persona si sente così, allora non possiamo stare insieme."

La decisione di separarsi nel 2021 fu dunque un atto di sopravvivenza emotiva. "Quando la mia salute mentale ha cominciato a risentirne e non riuscivo più a essere la madre presente e concentrata che volevo, ho capito che doveva esserci qualcuno di noi due in grado di esserlo. E io dovevo salvarmi, per poter essere migliore per tutti."

Oggi, a distanza di anni, Kim parla con lucidità e senza rancore: non considera la relazione un fallimento, ma un capitolo importante della sua vita. "Una relazione durata più di dieci anni e quattro figli meravigliosi non è un fallimento," ha affermato.

Mentre continua a lavorare sul co-parenting con Ye, la sua storia diventa il ritratto di una donna che ha scelto di non soccombere al caos, ma di riscrivere se stessa, non come moglie di un'icona controversa, ma come madre, professionista e persona che ha imparato, finalmente, a scegliere la pace invece dell'abisso.