Kanye West sulla separazione di Kim Kardashian e Pete Davidson: "Skete Davidson è morto"

Kanye West ha scelto Instagram per parlare della separazione di Kim Kardashian e Pete Davidson, attraverso un messaggio criptico e un post che in seguito ha cancellato.

Mesi dopo aver eliminato tutti i suoi post di Instagram, Kanye West ha scelto l'app per condividere un'immagine che molti hanno interpretato come un messaggio criptico relativo alla recente separazione di Pete Davidson e Kim Kardashian, la madre dei suoi figli.

"Guarda i bambini, guarda i senzatetto. Sono la più grande ispirazione per il design", si legge nel post di Kanye che molti hanno visto come un messaggio diretto alla sua ex moglie e al giovane attore newyorkese. Il post è arrivato pochi giorni dopo la rottura di Kim con il comico di SNL, che la star dei reality tv ha iniziato a frequentare dopo aver divorziato da West.

Il celebre rapper ha anche pubblicato la riproduzione contraffatta di una prima pagina del New York Times con la scritta: "Skete Davidson è morto all'età di 28 anni", aggiungendo anche la seguente didascalia: "Kid Cudi voleva suonare al funerale ma temeva gli lanciassero bottiglie".

Kanye West in seguito ha cancellato il post che è stato comunque salvato e diffuso da una serie di pagine Instagram. Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Pete Davidson avrebbe iniziato un percorso di terapia per superare il trauma causato dagli attacchi pubblici del celebre cantante.