Harry e Meghan, Kim Kardashian si giustifica per le foto al party cancellate dai social: "Tolte per rispetto"

La star di American Horror Story ha spiegato il motivo per il quale sono state tolte le foto della coppia dal suo account e quello di Kris Jenner.

Kim Kardashian è intervenuta nel podcast della sorella Khloé e ha parlato per la prima volta di quello che loro stesse hanno definito 'photogate': le foto del principe Harry e della moglie Meghan Markle al party di compleanno di Kris Jenner sono state tolte dai social di Kim Kardashian e della festeggiata.

Intervenuta nel podcast della sorella, Kim Kardashian ha spiegato perché sono state eliminate dagli account le immagini della coppia, smorzando le polemiche e le speculazioni che sono nate in seguito a questo gesto subito notato dai fan.

Kim Kardashian spiega perché ha tolto le foto di Harry e Meghan dai social

"Era davvero una cosa innocente, il che è assurdo" ha dichiarato Kardashian "Mamma e Meghan sono amiche da alcuni anni ormai, e hanno un rapporto davvero dolce. Ci era stato detto che era assolutamente ok pubblicare" ha spiegato.

Tuttavia, qualcosa è cambiato dopo: "Dopo che era stato pubblicato, credo si siano resi conto che era il Remembrance Day e non volevano essere visti a una festa, anche se ormai era già online, e poi rimosso. E poi credo abbiano pensato tipo: 'Oh, è stato così sciocco'".

Il pasticcio delle foto di Harry e Meghan nel Remembrance Day

Kim Kardashian ha ammesso il pasticcio creato da questa situazione e ha ricordato che quella stessa sera erano stati fotografati alla serata di beneficenza Baby2Baby ma il contesto era un po' differente rispetto al party per Kris Jenner.

"Così le abbiamo fatte togliere per rispetto del Remembrance Day. A volte bisogna anche saper ridere della situazione e alleggerire tutto e, se tutti la stanno prendendo nel modo sbagliato, quasi assecondare la cosa. Io dicevo: 'Dovremmo fare una campagna Skims completa'. Scattiamo la foto, anche solo noi, tipo, scatto io a mamma, la pubblichi e poi la cancelli, magari 30 minuti dopo. E poi dico: 'Oh, scusa, non avevo il permesso per pubblicare quelle foto per la campagna'".

Kim Kardashian spiega che la leggerezza avrebbe aiutato: "Se l'avessimo resa leggera e divertente, penso che sarebbe stata accolta in modo diverso, ma ho odiato il modo in cui è stata percepita per tutti. È stato brutto. È diventata una cosa così folle e ridicola che davvero non doveva esserlo"