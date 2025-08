Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian, ed è subito Hannibal Lecter

Anche Hannibal Lecter si preoccupa della sua pelle. E così il suo interprete, il giocoso Anthony Hopkins, ha deciso di testare uno dei prodotti di bellezza della linea lanciata da Kim Kardashian, la maschera facciale Skims.

Hopkins ha rievocato il suo personaggio più famoso, il Dottor Lecter de Il silenzio degli innocenti, in un buffo endorsement alla nuova maschera viso di Kim Kardashian, Seamless Sculpt Face Wrap, che fa parte della linea Skims.

In un video condiviso giovedì sul suo Instagram, il premio Oscar indossa una camicia colorata, le braccia incrociate e la fascia che gli copre il mento, il collo e le orecchie. Il look ricorda comicamente la maschera fatta indossare al suo personaggio, il pericoloso serial killer Hannibal Lecter, per evitare che sbranasse qualcuno.

"Ciao Kim, mi sento già ringiovanito di 10 anni", dice l'attore nel video, imitando gli atteggiamenti di Hannibal prima di salutare minacciosamente la telecamera. Taggando Kardashian e la sua azienda nella didascalia, Hopkins ha aggiunto: "Grazie, Kim. Non aver paura di venire a cena da noi".

Anthony Hopkins scatenato sui social media

In aperto omaggio a Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins rievoca uno dei momenti chiave del film che gli ha fruttato il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 1992.

Anthony Hopkins in una celebre scena de Il silenzio degli innocenti

Nella scena cruciale dell'incontro in carcere tra Clarice Starling (Jodie Foster), studentessa modello dell'accademia di addestramento dell'FBI, e Hannibal (Hopkins), lui la terrorizza raccontandole la seguente storia: "Una volta un addetto al censimento ha cercato di farmi un esame. Ho mangiato il suo fegato con delle fave e un ottimo Chianti".

Verso la fine del film, si riallaccia a quella storia avvertendola che "ha invitato un vecchio amico a cena".

La gag di Hopkins, che non è nuovo a trovate di questo tipo sui social media, ha attirato l'attenzione delle altre star. Gwyneth Paltrow ha commentato 'Genio'. L'attore di The Rookie Michael Beach ha rincarato la dose scrivendo: "Grande attore con un gran senso dell'umorismo!"

"Hai invitato Kim a cena???" ha chiesto un commentatore, mentre un altro ha scritto "Questa è la migliore pubblicità che potresti ottenere @kimkardashian! lol. Devi rispondere. È davvero epico!"

Il post di Hopkins arriva appena due giorni dopo il lancio online della Seamless Sculpt Face Wrap, che ha subito fatto scalpore sui social media. Descritta come un "accessorio indispensabile per la vostra routine serale", la maschera facciale utilizza il "tessuto modellante distintivo del marchio e presenta filati di collagene per un supporto ultra morbido della mandibola. Le chiusure in velcro sulla parte superiore e sulla nuca consentono un utilizzo quotidiano e pratico". Chissà come diventerà liscia la pelle di Anthony Hopkins dopo questa prova.