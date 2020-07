Killroy Was Here: il trailer dell'horror di Kevin Smith

Kevin Smith ha lanciato il trailer del suo nuovo progeto horror low budget, l'antologico Killroy Was Here, film di mostri ispirato al celebre graffito.

Durante il Comic-Con@Home Kevin Smith ha lanciato il trailer della sua nuova fatica, l'horror antologico low budget Killroy Was Here, che dovrebbe uscire a inizio 2021.

La frase scelta per il titolo è ispirata a un'opera apparsa durante la seconda Guerra Mondiale che ritrae un uomo calvo con il naso grande mentre guarda oltre un muro, che afferra con le dita di entrambe le mani.

Smith presentato il progetto antologico come un "film di mostri nel senso del racconto classico con una morale. Nessuno vuole veder versare il sangue degli innocenti, ma quando qualcuno supera il limite e diventa malvagio devi fargliela pagare in modi orribili e il pubblico applaude. Volevamo realizzare un film antologico in stile Creepshow. Killroy è come il Golem, l'Uomo nero e il Triste Mietitore messi insieme".

Killroy Was Here è stato girato a Sarasota, in Florida, coinvolgendo gli studenti del Ringling College of Art and Design e gli abitanti della zona.