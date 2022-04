KillRoy Was Here di Kevin Smith sarà il primo film distribuito in versione NFT

Il film KillRoy Was Here diretto da Kevin Smith sarà la prima opera cinematografica distribuita esclusivamente in versione NFT.

Il progetto è stato svelato dal regista in collaborazione con i suoi produttori Jordan Monsanto di SmodCo e David Shapiro di Semkhor, collaborando con Secret Network.

Il film Killroy Was Here è diretto da Kevin Smith che ne ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Andy McElfresh.

Il progetto racconta quello che accade quando degli adulti malvagi vengono uccisi da una creatura su volere dei ragazzini che sono stati loro vittime.

Il lungometraggio e dei contenuti esclusivi, video del dietro le quinte e un commentio audio, sarà distribuito come una collezione di NFT disponibile in 5.555 pezzi che sarà distribuita sulla piattaforma Legendao.

Chi acquisterà l'NFT di KillRoy Was Heere sarà proprietario in esclusiva dei materiali relativi al film, che potrà vedere in streaming e non sarà visibile senza una speciale chiave di sicurezza offerta da NFT. I collezionisti potranno inoltre essere collaboratori artistici nel creare il sequel del film. Kevin Smith ha spiegato: "Quando compri l'NFT di KillRoy si ottiene un accesso esclusivo al film ma, ancora più importante, la versione di KillRoy che ottieni è tua e puoi farci quello che vuoi: realizzare il tuo film, trasformarlo in un cartone animato, sfruttarlo per creare delle licenze e realizzare del merchandise! Noi abbiamo iniziato la storia, ora tu puoi continuarla con la tua versione personale del protagonista! E insieme a un nuovo capitolo inedito che girerò il prossimo anno, i corti e l'animazione, e il fatto che i proprietari del KillRoy NFT creano il proprio materiale, si darà vita a ciò che darà sostanza al nostro sequel antologico. Il KillRoy NFT offre un'opportunità eccitante e unica che trasforma da collezionisti d'arte a un artista che collabora con noi".

Guy Zyskind, CEO di SCRT Labs, ha dichiarato: "La condivisione digitale e lo streaming, senza alcun dubbio, hanno rivoluzionato il settore dell'intrattenimento, ma hanno inoltre causato dei problemi con la pirateria e la perdita di profitti per i creatori. Attraverso le partnership come la nostra con Smith e Quentin Tarantino, Legendao puà lavorare in collaborazione con i creatori per sviluppare progetti che possono condividere senza perderne la proprietà. Gli NFT sono il futuro della distribuzione dei contenuti digitali e danno ai creatori un controllo maggiore delle proprie opere e un legame più stretto con i loro fan".