Killers of the Flower Moon: Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion nel cast

Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, avrà nel proprio cast anche Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion.

Il progetto si basa sul libro scritto da David Grann e avrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Il film Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni '20, in Oklahoma, e racconta la storia di una serie di omicidi che hanno colpito la comunità di Osage Nation, una tribù di nativi americani, dopo la scoperta che nelle lore terre c'era del petrolio. Gli omicidi attirarono l'attenzione dell'FBI.

Tantoo Cardinal avrà il ruolo di Lizzie Q, la madre di Mollie Burkhart (Lily Gladstone). Jade Myers, JaNae Collins e Killian Dion interpreteranno le sorelle di Mollie - Anna, Reta e Minnie.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Eric Roth, mentre Martin Scorsese sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Dan Friedkin e Bradley Thomas e la Appian Way Productions.