Killers of the Flower Moon miglior film del 2023 per la National Board of Review

Il film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, premiato dalla National Board of Review, i riconoscimenti per i migliori attori a Lily Gladstone e Paul Giamatti.

Killers of the Flower Moon è stato eletto miglior film del 2023 dal National Board of Review. Co-distribuita da Apple Original Films e Paramount Pictures, l'epopea ispirata a una storia vera ha visto premiati anche il regista Martin Scorsese e Lily Gladstone, eletta miglior attrice. La vittoria di Scorsese alla regia, la quarta, lo porta a infrangere un nuovo record ottenendo un pari merito con il leggendario David Lean.

Killers of the Flower Moon: una foto

Negli ultimi 30 anni, il vincitore del miglior film della NBR ha generalmente ricevuto una nomination all'Oscar come miglior film, tranne una volta ogni decennio: A Most Violent Year non ha centrato l'obiettivo nel 2014, Quills nel 2000 e Gods and Monsters nel 1998.

Le categorie attoriali

Paul Giamatti è stato eletto miglior attore per l'acclamato The Holdovers di Alexander Payne. Due attori premiati con tale riconoscimenti hanno poi fatto il bis con l'Oscar per il miglior protagonista - Casey Affleck per Manchester by the Sea (2016) e Will Smith per King Richard (2021).

The Holdovers: un'immagine di Paul Giamatti

Nella categoria femminile, è ancora la star di Killers of the Flower Moon Lily Gladstone a trionfare, bissando il premio ottenuto dalla New York Film Critics Association pochi giorni fa. Prima di lei, tre vincitrici del NBR hanno poi ricevuto l'Oscar per la migliore interpretazione, Brie Larson per Room (2015), Renée Zellweger per Judy (2019) e la vincitrice dello scorso anno, Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once.

Le categorie non protagonista hanno visto trionfare Mark Ruffalo per il suo ruolo di avvocato amante del sesso in Povere Creature! e Da'Vine Joy Randolph nei panni di una madre in lutto in The Holdovers di Alexander Payne. Per coincidenza, i loro film hanno vinto entrambi i premi per la sceneggiatura.

Le ultime due volte in cui tutti e quattro i vincitori della recitazione della NBR hanno ricevuto nomination agli Oscar sono state nel 2020 e nel 2009.

Killers of the Flower Moon è un racconto di frontiera al contrario

La lista completa del vincitori della National Board of Review 2023

Miglior Film: "Killers of the Flower Moon" (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Miglior Regista: Martin Scorsese - "Killers of the Flower Moon" (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Miglior Attore: Paul Giamatti, "The Holdovers" (Focus Features)

Miglior Attrice: Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon" (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Miglior Attore Non Protagonista: Mark Ruffalo, "Povere Creature!" (Searchlight Pictures)

Miglior Attrice Non Protagonista: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers" (Focus Features)

NBR Icon Award: Bradley Cooper

Miglior Sceneggiatura Originale: "The Holdovers" (Focus Features) - David Hemingson

Miglior Sceneggiatura Nin Originale: "Povere Creature!" (Searchlight Pictures) - Tony McNamara

Performance Rivelazione: Teyana Taylor, "A Thousand and One" (Focus Features)

Miglior Debutto alla Regia: Celine Song, "Past Lives" (A24)

Miglior Film d'Animazione: "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Sony Pictures)

Miglior Film Straniero: "Anatomia di una caduta" (Neon)

Miglior Documentario: "Still: A Michael J. Fox Movie" (Apple Original Films)

Miglior Ensemble: "The Iron Claw" (A24)

Miglior Stunt: Director Chad Stahelski and Stunt Coordinators Stephen Dunlevy & Scott Rogers, "John Wick: Chapter 4" (Lionsgate)