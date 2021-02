Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone protagonista accanto a Leonardo DiCaprio

L'attrice Lily Gladstone è stata scelta come protagonista femminile del film Killers of the Flower Moon, progetto diretto da Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon avrà come protagonista femminile l'attrice Lily Gladstone, che reciterà quindi accanto a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Il film diretto da Martin Scorsese sarà prodotto da Apple e si ispira a una storia realmente accaduta.

Lily Gladstone interpreterà in Killers of the Flower Moon la parte di Mollie Burkhart, la moglie di Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e nipote di un potente proprietario terriero locale (Robert De Niro).

L'attrice ha debuttato nel film Certain Women, lungometraggio diretto da Kelly Reichardt, regista con cui ha collaborato nuovamente in occasione di First Cow.

Killers of the Flower Moon si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI.

Il progetto diretto da Martin Scorsese, coinvolto anche come produttore esecutivo, è stato scritto da Eric Roth.