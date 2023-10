Killers of the Flower Moon è un capolavoro secondo il trailer finale del film di Scorsese

Apple TV ha diffuso in streaming il trailer finale di Killers of the Flower Moon, che uscirà nelle sale domani 19 ottobre. Nel filmato viene aggiunto che quello di Martin Scorsese è il "miglior film dell'anno", riprendendo alcuni pareri della critica.

Guardate quindi il final trailer del film.

Di cosa parla Killers of the Flower Moon?

L'epopea storica diretta da Scorsese, basata sull'omonimo romanzo di David Grann, racconta una serie di omicidi del popolo Osage in seguito a un boom petrolifero e le successive indagini dell'FBI sugli omicidi, che divennero noti come il Regno del Terrore. Mollie ed Ernest sono al centro della storia, che segue il loro rapporto mentre i membri della famiglia di Mollie diventano vittime degli omicidi.

Perché il ruolo di Lily Gladstone è vitale per Killers of the Flower Moon

Il ruolo di Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon rappresenta un fondamentale passo in avanti nella rappresentazione delle native americane sullo schermo. Oltre ai suoi commenti sul casting, DiCaprio ha recentemente parlato dell'evoluzione della sceneggiatura di Killers of the Flower Moon riguardo alla rappresentazione dei nativi, svelando che la sceneggiatura è stata stravolta quando Scorsese si è reso conto che stava realizzando un film tutto su maschi bianchi e ha deciso di concentrarsi invece sul personaggio di Mollie Burkhart.

