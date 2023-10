Killers of the Flower Moon: alcuni cinema violano l'accordo con Paramount inserendo l'intervallo

Martin Scorsese non ha incluso un intervallo nella sua epopea di 206 minuti, Killers of the Flower Moon, ma questo non ha impedito a una manciata di sale cinematografiche in tutto il mondo di inserirne uno, con intervalli che vanno dai sei ai 15 minuti.

A partire da venerdì mattina, due catene di cinema europee e un cinema indipendente di Amsterdam hanno venduto i biglietti per le proiezioni di Killers of the Flower Moon con una pausa incorporata. Un portavoce di UCI Cinemas, catena di cinema con sedi in Germania, Italia, Portogallo e Brasile, ha confermato che tutte le sue quasi 80 sale - ad eccezione degli schermi Imax di Porta di Roma, Orio e Campi Bisenzio - hanno incluso un "intervallo di sei minuti verso la metà del film".

Inserire l'intervallo in sala è una violazione del contratto tra Apple e Paramount

Anche il Vue, catena di cinema con sede nel Regno Unito, e un cinema di Amsterdam chiamato The Movies Haarlemmerdijk offrivano proiezioni con intervallo, secondo i loro siti web.

Negli Stati Uniti, il Lyric, un cinema di Fort Collins, in Colorado, ha proiettato il film con un intervallo incorporato fino al 26 ottobre. Tuttavia, lo ha eliminato dopo aver avuto problemi con Paramount, il distributore del film, e Apple Original Films, il suo produttore. Le società hanno contattato le sale che hanno violato il loro contratto dividendo il film e ha detto loro di proiettare Killers of the Flower Moon come previsto, secondo una persona a conoscenza della situazione.

Per essere chiari, solo una piccola parte delle circa 10.000 sale che proiettano Killers of the Flower Moon ha incluso un intervallo, ma la cosa non è passata inosservata. Thelma Schoonmaker, montatrice del film e collaboratrice di lunga data di Scorsese, ha dichiarato a The Standard: "So che qualcuno lo sta proiettando con un intervallo, il che non è corretto. È una violazione, quindi devo scoprirlo".

