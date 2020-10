Kill Bill 3, Uma Thurman: "Nella mente di Quentin Tarantino la storia è finita"

Uma Thurman dubita che ci sarà mai un Kill Bill 3 perché, come ha affermato lei stessa, nella mente di Quentin Tarantino la storia si è ormai conclusa dopo due capitoli.

La 'Sposa' Uma Thurman in una scena del film Kill Bill: Volume 2

In precedenza, Quentin Tarantino aveva prospettato la volontà di tornare a far visita al suo Kill Bill con un terzo capitolo, ma come svelato di recente la protagonista della saga Uma Thurmanil momento sarebbe passato.

L'attrice, ospite dello show mattutino di Robert De Niro e Harry Smith, Today, ha parlato della possibilità di un Kill Bill: Vol. 3 specificando:

"Non credo che si farà. Credo che nella mente di Quentin sia stato già girato e proiettato. Adesso è concentrato sul prossimo progetto."

Kill Bill: Volume 2, Uma Thurman e Daryl Hannah si odiavano ai tempi delle riprese?

Kill Bill appartiene al genere del revenge movie al femminile, che ha rivoluzionato con le trovate geniali del suo autore. Lo scorso dicembre, Tarantino aveva svelato a Andy Cohen di avere un concept per un terzo film che coinvolgeva il personaggio di Uma Thurman, l'assassina nota come la Sposa:

"Sai, la Sposa ha combattuto a lungo e duramente, ma adesso ho un'idea che potrebbe risultare interessante. Ma non la posso realizzare adesso, forse tra tre anni o chi sa quando".