Kill Bill 3: tutti vogliono Zendaya nel film, l'attrice: "Sono onorata"

Se mai questo Kill Bill 3 dovesse arrivare davvero, c'è un'attrice che in molti vorrebbero vedere nei panni di una delle giovani protagoniste, più nello specifico come progenie del personaggio di Vivica A. Fox, Copperhead: Zendaya. E lei si è detta onorata di una tale considerazione.

Vivica A. Fox e Daryl Hannah alla prima di Kill Bill Vol. 1

Tutto era cominciato quando Fox, la stessa interprete di Vernita Green/Copperhead, ha affermato che se ci fosse stato un terzo capitolo della saga diretta da Tarantino, e questo avesse presentato una nuova generazione di personaggi, Zendaya sarebbe stata una scelta perfetta per il ruolo di sua figlia.

"Ho visto! Sono piuttosto onorata che lei abbia detto una cosa del genere" ha commentato l'attrice di Spider-Man: No Way Home ai microfoni di Empire "Ovviamente, lei è incredibile, e sono lusingata dal fatto che abbia pensato a me. Ma sapete, è solo un'idea. L'internet è solito prendere queste cose e marciarci sopra".

Nella versione di Fox, spiega CBR, Zendaya sarebbe un'ormai adulta Nikki Bell alla ricerca B.B. e Beatrice, con l'obiettivo di vendicarsi della morte di Vernita in Kill Bill 2.

In un'altra intervista, invece, Quentin Tarantino aveva fatto il nome di un'altra giovane attrice che vorrebbe vedere in un potenziale sequel del film: Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, che lui vedrebbe bene nel ruolo della figlia della Sposa.

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe un Kill Bill 3 con queste due attrici?