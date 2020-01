Kidding 2: il trailer della seconda stagione della serie con Jim Carrey

È stato pubblicato online il trailer di Kidding 2, seconda stagione della serie con Jim Carrey che andrà in onda su Showtime dal 9 febbraio (non è stata ancora annunciata la data della messa in onda in Italia). La nuova annata dello show, inizialmente prevista per il 3 novembre 2019, sarà ambientata pochi istanti dopo il finale della prima stagione, in cui il programma di Mr. Pickles, per la prima volta in trent'anni, viene sospeso, lasciando Jeff Piccirillo alla ricerca di nuovi modi per comunicare con i fan.

Kidding ha debuttato negli Stati Uniti il 9 settembre 2018, con una prima stagione di dieci episodi. La serie, ideata da Dave Holstein, è prodotta, tra gli altri, da Jim Carrey, Jason Bateman e Michel Gondry. Quest'ultimo è anche il regista di gran parte della prima annata, mentre Carrey interpreta il protagonista, Jeff Piccirillo alias Mr. Pickles, popolare entertainer televisivo per bambini che si ritrova in crisi, personale e professionale, a causa della morte di suo figlio. Del cast fanno parte anche Frank Langella (il produttore esecutivo del programma di Mr. Pickles e padre di Jeff), Judy Greer (l'ex-moglie del protagonista) e Catherine Keener (la marionettista del programma, nonché sorella di Jeff), mentre tra gli ospiti c'è stato Danny Trejo nel ruolo di se stesso.

La serie è stata candidata ai Golden Globe lo scorso anno, per l'interpretazione di Carrey e come miglior serial musicale o comico. La seconda stagione, anch'essa composta da dieci episodi, ha optato per una strategia di messa in onda un po' diversa, trasmettendo due puntate a settimana anziché una sola (in genere, tale approccio è tirato in ballo solo per eventi speciali). Per via del cambio di data, dal 3 novembre al 9 febbraio, la nuova stagione sarà abbinata agli episodi finali di Homeland, che chiuderà i battenti ad aprile dopo otto stagioni.

