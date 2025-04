Kick-Ass: Chloë Grace Moretz celebra il 15° anniversario dall'uscita del film di Matthew Vaughn

Chloë Grace Moretz ha condiviso sui social foto, clip e interviste dell'epoca in cui uscì Kick-Ass, uno dei più grandi successi della sua carriera, nel giorno del 15° anniversario del film.

Il lungometraggio di Matthew Vaughn uscì nel 2009 e Moretz fu protagonista insieme a Nicolas Cage e Aaron Taylor-Johnson nei panni di Dave Lizewski/Kick-Ass.

Il ricordo di Chloë Grace Moretz

"Kick-Ass è uscito per la prima volta quindici anni fa come oggi" ha scritto Moretz nel post "mi sento vecchia!". Tra i commenti, anche la co-star Christopher Mintz-Plasse ha scherzato:"Io mi sento più vecchio!".

L'attrice nel film interpretava Mindy Macready/Hit-Girl e quel film contribuì a consolidare la carriera dell'attrice, all'epoca dell'uscita aveva soltanto 12 anni e affiancava una star di Hollywood del calibro di Nicolas Cage.

Kick-Ass e la delusione per il sequel

In Kick-Ass, diretto da Matthew Vaughn, Chloe Moretz è la vigilante bambina dall'atteggiamento impertinente, un ruolo che calzava a pennello alla giovanissima attrice, valorizzandone il talento recitativo.

Moretz tornò nel ruolo di Hit-Girl anche nel sequel Kick-Ass 2, che non riuscì a replicare il successo del primo film:"Amo il franchise e penso che il primo film fosse davvero speciale. Avrei voluto che il secondo fosse stato gestito in modo un po' diverso. Perché tutti noi ci aspettavamo qualcosa di un po' diverso rispetto a com'è andata a finire".

Matthew Vaughn con Aaron Taylor-Johnson e Chloë Grace Moretz sul set di Kick-Ass

Nessun ritorno in vista per Hit-Girl in Kick-Ass:"Per quanto ami il personaggio di Hit-Girl, credo che viva e sopravviva in Kick-Ass, e voglio un po' lasciarla lì. Voglio che nella mente di tutti rimanga lì. Non credo che ci sarà un Kick-Ass 3. Almeno, non con Hit-Girl".