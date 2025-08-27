Kevin Spacey torna alla regia con un film sci-fi, ma lo sceneggiatore russo è accusato di frode

Kevin Spacey è tornato alla regia con un film sci-fi intitolato The Portal of Force e il progetto è attualmente al centro delle polemiche a causa del coinvolgimento di un artista russo accusato di frode.

Il progetto dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia e le riprese sono state effettuate un anno fa in Messico.

Le polemiche legate al co-sceneggiatore

Nel cast del thriller a sfumature sovrannaturali e action ci sono Dolph Lundgren, Tyrese Gibson ed Eric Roberts. The Portal Force dovrebbe essere il primo capitolo della Holiguards Saga e nel team degli autori c'è anche Vladimir "Lado" Okhotnikov. L'artista russo, che ha recitato anche nel film e ha avuto l'idea alla base del film, è stato incriminato con l'accusa di frode.

Okhotnikov, al suo debutto come sceneggiatore collaborando con Sergey Torchilin, ha sostenuto di non aver compiuto alcun crimine e di essere innocente.

L'artista è stato uno dei quattro fondatori di Forsage, una piattaforma di investimenti in criptovalute che sembra aver utilizzato lo schema Ponzi, il modello economico di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi, promettendo dei guadagni importanti alle prime persone che investivano.

Le vittime, provenienti da varie parti del mondo, sembra abbiano perso un totale di 340 milioni di dollari. Okhotnikov, Olena Oblamaska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov rischiano un massimo di 20 anni di carcere.

L'artista russo ha ribadito a Variety che le accuse contro di lui sono infondate e non sono state presentate prove contro di lui, oltre a sottolineare che non è stato stabilito nulla in tribunale. Okhotnikov sostiene che le autorità americane non hanno portato avanti le indagini negli ultimi tre anni, anche se le notizie apparse online sul caso hanno comunque danneggiato la sua reputazione.

Cosa racconterà il film sci-fi

The Portal Force, di cui verrà presentato il trailer durante un evento privato organizzato durante la Mostra del Cinema di Venezia, ha un budget di circa 10 milioni di dollari ed è ambientato sullo sfondo di un mondo diviso da forze sovrannaturali e con due fazioni in guerra per il controllo del destino dell'umanità.