Kevin Spacey torna in TV dopo House of Cards nella serie italiana Minimarket, in arrivo su RaiPlay

Kevin Spacey è pronto a tornare sul piccolo schermo per la prima volta da quando è stato licenziato dalla serie Netflix House of Cards nel 2017 a seguito di accuse di molestie sessuali.

L'attore, che negli ultimi anni ha cercato più volte di rilanciare la sua carriera senza successo, reciterà nella serie comica italiana della Rai, Minimarket. In questo show a basso budget, il due volte vincitore dell'Oscar interpreta se stesso nei panni del mentore immaginario di un giovane che lavora in un minimarket di Roma e sogna di diventare una star televisiva.

Nella serie, Spacey canta "You've Got a Friend in Me" di Randy Newman e il classico di Frank Sinatra "I've Got You Under My Skin" insieme all'attore italiano Filippo Laganà, che interpreta l'aspirante star italiana Manlio Viganò. Tutti e 10 gli episodi debutteranno in streaming su RaiPlay il 26 dicembre prossimo.

Minimarket: Kevin Spacey e Filippo Laganà nella serie

Un Kevin Spacey interpreta se stesso con ironia

Un minimarket traboccante di prodotti accatastati, situato proprio di fronte alla sede Rai di Roma - crocevia di vip, artisti e sogni in cerca di consacrazione - diventa l'insolito palcoscenico di una storia comica animata da personaggi decisamente fuori dagli schemi.

Tra gli scaffali si è insediato Manlio Viganò, interpretato da Filippo Laganà, giovane laureato in legge che rifugge il mondo giuridico per inseguire un sogno ben diverso: diventare la star di un grande show televisivo. Ha già scritto il suo copione, si sente pronto al debutto, ma nella realtà passa le giornate alla cassa del minimarket, vendendo lenticchie e yogurt.

A metterlo nei guai interviene Kevin, amico immaginario interpretato da Kevin Spacey, presenza irresistibile che funge da coscienza artistica e imprevedibile mentore. Una vera e propria amicizia quella nata tra i due: da una parte l'esperienza di chi ha calcato i set più importanti del mondo e dall'altra l'incoscienza di chi non si rende conto di avere un premio Oscar al suo fianco. Litigi, incomprensioni e prese in giro sono alla base del loro rapporto.

Minimarket: Kevin Spacey e Filippo Laganà nel poster

Le ultime vicende giudiziarie dell'attore

Spacey, che nel 2023 è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale mosse da quattro uomini in un processo penale nel Regno Unito, è stato recentemente colpito da altre tre denunce di violenza sessuale che dovrà affrontare il prossimo anno in un tribunale civile di Londra.

Il mese scorso BBC News ha riferito che Spacey ha formalmente negato in tribunale due delle tre accuse civili, ma non ha ancora presentato una difesa per la terza. Il mese scorso l'attore ha annunciato in un'intervista al Telegraph di essere ufficialmente senza fissa dimora dopo che la sua carriera cinematografica hollywoodiana è crollata a causa delle accuse.