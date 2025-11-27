Kevin Spacey dovrà affrontare altre tre accuse di molestie sessuali

L'attore, nel Regno Unito, sarà di nuovo al centro di alcune cause legali, ma la star del cinema ha sostenuto di essere innocente.

Kevin Spacey dovrà affrontare altri problemi legali: l'attore dovrà infatti rispondere a nuove accuse di violenza sessuale.

BBC News ha pubblicato oggi la notizia che tre uomini hanno fatto causa all'attore, sostenendo di essere stati molestati nel periodo compreso dal 2000 al 2013.

I problemi legali di Spacey

Il 12 ottobre 2026 si dovrebbe quindi svolgere la prima udienza per discutere del caso, anche se non è ancora stato deciso se le accuse verranno affrontate durante un'unica udienza o in tre separate.

Kevin Spacey ha negato tutte le accuse e, tramite i suoi legali, ha già presentato le carte in sua difesa per quanto riguarda due dei casi, ma non ancora per il terzo.

Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche britanniche, uno degli uomini che hanno accusato l'ex star di House of Cards sostiene di aver sofferto di 'danni psichiatrici e altre perdite dal punto di vista economico' come conseguenza delle molestie subite che sarebbero avvenute nell'agosto 2008.

Kevin Spacey al Lucca Film Festival 2025

Ruari Cannon ha invece deciso di rinunciare al suo diritto all'anonimato e sostiene di essere stato molestato nel 2013 mentre stava lavorando a uno spettacolo teatrale dell'Old Vic, di cui l'attore era direttore artistico.

I portavoce di Spacey non hanno commentato le nuove notizie e la situazione legale del loro assistito e bisognerà attendere per scoprire se l'attore sarà condannato o verrà dimostrata la sua innocenza.

I nuovi progetti dell'attore

Spacey è tornato recentemente al lavoro come regista in occasione del film sci-fi The Portal of Force, che dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia e le riprese sono state effettuate un anno fa in Messico.

Il progetto è ambientato sullo sfondo di un mondo diviso da forze sovrannaturali e con due fazioni in guerra per il controllo del destino dell'umanità.

Nel cast ci sono anche Dolph Lundgren, Tyrese Gibson ed Eric Roberts.