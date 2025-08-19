Kevin Spacey presenta il nuovo film a Venezia durante il Festival, nel cast anche Dolph Lundgren

Kevin Spacey sta per arrivare a Venezia, ma non per partecipare alla Mostra del Cinema. L'attore sarà infatti celebrato durante un party che si svolgerà il 29 agosto per promuovere il suo nuovo film come regista, un progetto intitolato Holiguards Saga - The Portal of Force.

La star di House of Cards ha iniziato una nuova fase della sua carriera dopo le accuse di molestie sessuali e i processi affrontati in tribunale e sembra considerare il proprio ritorno dietro la macchina da presa come una tappa importante del suo percorso.

L'evento esclusivo a Venezia

Elledgy Media, che ha prodotto il film, ha anticipato che durante una cena di gala, alla presenza del cast e della troupe, verrà presentato il primo trailer di Holiguards Saga - The Portal of Force.

Chi parteciperà alla serata organizzata per promuovere il nuovo lavoro di Kevin Spacey potrà inoltre assistere all'esibizione di una cantante d'opera e a momenti danzati grazie ad alcuni artisti che arriveranno dalla Georgia.

L'evento, come confermato da un portavoce della Biennale di Venezia ai giornalisti di Deadline, non avrà alcun legame con la Mostra del cinema di Venezia in programma dal 27 agosto al 6 settembre.

Cosa racconterà il film diretto da Kevin Spacey

Il film è stato girato tra il 2023 e il 2024 in Messico e nel cast ci sono anche Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Eric Roberts e Lado Okhotnikov.

Al centro della trama ci sono due antiche fazioni sovrannaturali, Holiguard e Statiguard. Il protagonista è legato a entrambi i gruppi e potrebbe fermare un'imminente catastrofe.

Tra le fila degli Statiguard, infatti, si sta preparando un attacco nucleare alla città di Parigi usando il controllo della mente e l'energia cosmica.

La sceneggiatura del film diretto da Kevin Spacey (recentemente protagonista tra le notizie di cronaca per aver chiesto la verità sul caso Epstein), che dovrebbe dare il via a un nuovo franchise, è stata firmata da Lado Okhotnikov e Sergey Torchilin. L'obiettivo sembra sia quello di distribuire il progetto sci-fi nelle sale entro la fine del 2025.

La produttrice Elvira Paterton-Gavrilova ha descritto il lungometraggio come 'una sfida e una fonte di ispirazione' per chi ha fatto parte del team, sostenendo che la storia sia su tematiche come 'scelta, forza e conflitto interiore', prima di sottolineare: "Come produttrice era importante per me sostenere un'ambiziosa produzione che non ha paura di essere nuova, complessa e onesta. L'intera troupe del film è orgogliosa del fatto che stiamo portando in vita questa visione passo dopo passo".