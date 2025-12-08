Judi Dench scrive spesso a Kevin Spacey e pensa che Harvey Weinstein "abbia scontato la sua pena"

L'attrice ha condiviso la sua opinione sull'attore e sul produttore la cui carriera è stata travolta dalle accuse e dagli scandali.

Judi Dench, in una nuova intervista, ha rivelato che è ancora in contatto con Kevin Spacey e di essere convinta che Harvey Weinstein abbia scontato la sua pena.

L'attrice ha avuto rapporti di lavoro con entrambi i protagonisti del mondo di Hollywood che sono stati travolti, negli ultimi anni, dalle accuse e degli scandali emersi con il movimento #MeToo.

L'opinione su Spacey e Weinstein

Kevin Spacey ha recitato accanto all'icona del cinema britannica in The Shipping News, arrivato nelle sale nel 2001, e le è stato molto vicino dopo la morte del marito Michael Williams, avvenuta proprio nello stesso anno.

Con Harvey Weinstein, invece, Judi Dench ha avuto una lunga collaborazione iniziata nel 1997 con La mia regina, film di cui era la star e che è stato acquistato da Miramax.

Kevin Spacey nel corso della masterclass che si è tenuta al Lucca Film Festival 2025

L'attrice, rispondendo alle domande di The Radio Times, ha parlato di perdono e ha sottolineato che l'ex protagonista di House of Cards, che dovrà affrontare nuove accuse in tribunale, è "stato esonerato", aggiungendo che si scambiano spesso dei messaggi.

Judi ha poi accennato a Weinstein, dichiarando di averlo visto mentre cammina a fatica con due bastoni: "Pensi: 'Beh...'. Conoscevo Harvey e lo conoscevo bene, ho lavorato con lui e non ho avuto nessuna di quelle esperienze, per mia grande fortuna".

Dench ha condiviso il suo sostegno alle vittime, aggiungendo poi: "Immagino abbia scontato la sua pena... Non lo so, per me è una questione personale il perdono".

Alcuni anni fa l'icona del cinema britannico aveva ribadito che non si dovrebbe dimenticare quanto i due hanno fatto per il mondo dell'arte: "Negheremo 10 anni di lavoro all'Old Vic e tutto quello che ha fatto, quanto è stato meraviglioso in tutti quei film? Non vedremo tutti quei film che Harvey ha prodotto? Non puoi negare che qualcuno è un talento".

I ringraziamenti del produttore

Un portavoce di Harvey Weinstein ha voluto condividere la reazione dell'ex produttore che ha ricordato di aver sempre provato grande affetto per Judi Dench, aggiungendo poi: "Lei è una persona straordinaria che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera. Ho trascorso attualmente oltre sei anni e mezzo in carcere, compreso un anno e mezzo a Rikers, che conta il doppio. Sono qui per qualcosa che non ho fatto, e molte delle accuse che sono state fatte contro di me si sono dimostrate false o non sostenute da prove. Sono grato nei confronti delle parole gentili che sono state espresse, e tutto ciò che voglio è l'opportunità di ritornare dalla mia famiglia e dai miei figli".