Kevin Spacey torna al cinema con un thriller cospirazionista: "The Awakening"

Kevin Spacey si unisce al cast di The Awakening, un thriller d'azione dal sapore cospirativo ambientato tra misteri globali e corse contro il tempo. Diretto da Matt Routledge e girato nei leggendari Pinewood Studios, il film è attualmente in post-produzione e sarà presentato al mercato di Cannes.

Kevin Spacey: un ritorno tra ombre e segreti

Dopo l'assoluzione nel 2023 dalle accuse di reati sessuali nel Regno Unito, Kevin Spacey riemerge nella scena cinematografica con un nuovo progetto: The Awakening, thriller ad alta tensione che intreccia cospirazioni globali, segreti nascosti e un mondo sull'orlo del collasso. Diretto da Matt Routledge e prodotto da Camelot Films, il film racconta la storia di Jason e Rebecca, interpretati da Justin Tinto e Alice Eve, coinvolti in un'indagine che li trascina nel cuore di un intricato labirinto di menzogne e poteri occulti.

Una foto di Kevin Spacey

Accanto a loro, un cast di volti noti del cinema internazionale: Peter Stormare, Steve Berkoff, Julian Glover, Matt Hookings ed Eddie Hall, affiancati dal debuttante Tinto, anche co-sceneggiatore e produttore. "Siamo tutti estremamente entusiasti che Cloud9 Studios porti questo avvincente film sul mercato," ha dichiarato il produttore Tim Kent, sottolineando il fascino unico di aver girato nei mitici Pinewood Studios, che ha contribuito "a infondere un ulteriore strato di mistero al progetto."

Attualmente in fase di post-produzione, The Awakening promette una miscela calibrata tra azione e inquietudine, spinta da una regia dinamica e da un comparto tecnico di alto livello. Per Spacey, si tratta di un nuovo tassello in quella che sembra essere una lenta ma tenace ricostruzione della carriera, dopo ruoli europei in titoli come Control e Peter Five Eight. The Awakening, in vendita al mercato di Cannes, potrebbe segnare non solo un punto di svolta narrativo per i suoi protagonisti sullo schermo, ma anche un momento di rilancio per l'attore due volte premio Oscar.