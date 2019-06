Kevin Spacey nei guai: spuntano i messaggi hot sui presunti abusi sessuali

Kevin Spacey in una scena del film Shrink

Nuovi messaggi hot aprono nuovi scenari sulla posizione di Kevin Spacey. L'attore, attualmente sotto processo per pesanti accuse su presunti abusi sessuali su alcuni giovani ragazzi, si trova già in una situazione che definire non facile è un eufemismo anche se i suoi avvocati sottolineano che questi sms non siano completi e diano una visione univoca sulla vicenda.

I messaggi, pubblicati dal noto magazine scandalistico TMZ, sono decisamente espliciti ed erano stati inviati alla sua fidanzata dal giovane del Massachusetts che poi ha trascinato Kevin Spacey in tribunale. Il ragazzo, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, aveva raccontato di essere stato aggredito sessualmente dalla star di House of Cards nel 2016 in un bar di Nantucket, vicino Boston. L'attore ha sempre negato ogni addebito rimarcando anzi che era stata una cosa consenziente. Gli sms però aprono uno scenario molto più complicato. Si tratta di una vera e propria cronaca, minuto per minuto, di ciò che sta avvenendo in quel momento, con tanto di particolari piuttosto forti.

"Mi sta girando attorno qui al bar, ha preso il mio numero e mi ha chiesto di uscire. Credo che Spacey sia gay", così scrive il ragazzo che lo ha accusato. "Stai scherzando? Cosa?! Sembra proprio che ci stia provando con te", gli risponde la fidanzata; poi i dettagli si fanno ancora più precisi: "Mi ha preso in mano il c...o tipo otto volte. Gli ho detto che ho una fidanzata". La ragazza sembra prenderla come un gioco tanto che gli dice: "Cosa c...o sta succedendo? [emojis] Divertiti ma non troppo, se capisci cosa intendo [emoji]". "Oddio mi sta toccando le parti basse nei pantaloni. - gli risponde - Aiuto. È gay. Mi sta prendendo un altro drink. Aiutami. Ne ho presi moltissimi. Sono ubriaco. Aiuto. Molly. Ha preso in mano il mio pene. Kevin Spacey è gay. Veramente aiuto. Adesso faccio una foto. Ho gli autografi e una storia pazzesca. Aiuto".

Gli avvocati di Kevin Spacey hanno sostenuto, come è stato già rimarcato, che lo scambio di messaggi non è stato pubblicato in modo integrale e che alcune parti sono state cancellate tanto da decontestualizzare tutta la situazione. La difesa punta infatti a far emergere che fra i due uomini gli approcci fossero del tutto consensuali e solo il processo - che inizierà in autunno - chiarirà la posizione del loro assistito. I legali hanno anche cercato di far anticipare la data, ma inutilmente, pare infatti che l'attore viva uno stato psicologico molto delicato tra stress e disperazione.